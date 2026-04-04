Haaland mesterhármast szerzett, a City kiütéses győzelemmel verte ki a Poolt az FA-kupából

ANGOL FA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Manchester City–Liverpool 4–0 (2–0)

Manchester, Etihad Stadion, 50 754 néző. Vezette: Michael Oliver

Man. City: Trafford – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – Rodri (N. González, 62.), Bernardo Silva – Semenyo (Foden, 70.), Cherki (Reijnders, 70.), Doku (Savinho, 62.) – Haaland (Marmus, 77.). Menedzser: Josep Guardiola

Liverpool: Mamardasvili – J. Gomez (J. Frimpong, 62.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch (A. Mac Allister, 68.), C. Jones – Szalah (Chiesa, 77.), Szoboszlai, Wirtz (Ngumoha, 68.) – Ekitiké (Gakpo, 68.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Haaland (39., 45+2., 56. – az elsőt 11-esből), Semenyo (50.)

Úgy állt a helyzet a párharc előtt, hogy két lehetősége maradt a Liverpoolnak trófeával zárni az idényt: vagy a Bajnokok Ligájában, vagy az FA-kupában szerezhetett még aranyérmet. Hogy utóbbi sorozatban se szálljanak el az esélyei, ahhoz túl kellett jutnia a Manchester Cityn, amely ebben az idényben már kétszer legyőzte a Poolt. Elég kiegyenlített első félidőt hozott a mérkőzés, amelyen Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdő volt, ráadásul mindketten az eredeti posztjukon szerepelhettek.

Túl sok helyzetet nem hozott az első félidő. Egy-két gyengébb lövés után a „vörösök” szerezhették volna meg a vezetést az első negyedóra végén, ám az idény végén távozó Mohamed Szalah lövésébe belelépett Abdukodir Khusanov. A City nem nagyon tudott veszélyeztetni, a vendégvédelem jól állt a lábán, egészen a játékrész végéig. Előbb Virgil van Dijk buktatta a tizenhatoson belül Nico O'Reillyt, Erling Haaland pedig magabiztosan értékesítette a büntetőt. Aztán a liverpooliak már a szünetet várhatták, amikor érkezett a második hazai gól, Antoine Semenyo beadása után Haaland a kapu jobb oldalába csúsztatott.

Szoboszlai Dominik foghatta a fejét (Fotó: Getty Images)

Abban reménykedhetett a Pool, hogy ha gyorsan szépít a szünet után, még lehet esélye, azonban teljesen másképp alakult a mérkőzés. A második játékrész ötödik percében Rayan Cherki ugratta ki Semenyót, aki kihasználta a ziccert, és hiába találhatott volna be hamar a Liverpool is, minden helyzete kimaradt. Szalah szerezhetett volna gólt, azonban James Trafford bravúrral védett, rá néhány percre pedig Haaland érte el a mesterhármast, amivel minden eldőlt – a norvég csatár a 12. tripláját jegyezte City-mezben. A becsületgól sem jött össze a vendégeknek, mert ugyan Hugo Ekitiké tizenegyest harcolt ki, Szalah (akinek ismét semmi sem jött össze) félmagas lövését védte Trafford.

Az utolsó 25 percben már érdemi történést nem jegyezhettünk fel, a Mersey-partiak hiába mentek előre, egyszer sem tudták bevenni a manchesteri kaput, és elszenvedték idénybeli 15. vereségüket. A City kiütéses sikerrel jutott be a legjobb négy közé, a Liverpool pedig maximum a BL-ben vigasztalódhat, bár a címvédő PSG ellen még az elődöntő kiharcolása is iszonyatosan nehéz feladat lesz. 4–0