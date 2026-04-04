Baráth Péter gólt lőtt a cseh bajnokságban, Sallóiékat elképesztő gól segítette az MLS-ben

CSEHORSZÁG. Baráth Péter gólt lőtt, a második hazai találat az ő átadásából született, de addigra a vendég Mladá Boleslav már 3–0-ra vezetett, és 4–2-re győzött is a magyar légióst foglalkoztató Sigma Olomouc otthonában. Baráth csapata hosszú idő után kapott ki, a hatodik helyen áll 40 ponttal 27 forduló után, a szintén régóta veretlen Mladá Boleslav 30-cal a tizenegyedik. Baráth végigjátszotta a mérkőzést.

Chance Liga

Sigma Olomouc–Mladá Boleslav 2–4

EGYESÜLT ÁLLAMOK. Nem akármilyen mérkőzést nyert meg Sallói Dániel csapata: a torontóiak kétgólos hátrányba kerültek, aztán a 65. percben szépítettek, majd kihasználták, hogy az addig egy-egy kiállítást hozó mérkőzés 75. percében a Colorado Rapidsból még egy labdarúgót kiállított a játékvezető. Az egyenlítő gólnál nem kis szerencséjük volt a hazaiaknak: Keegan Rosenberry felezővonal közeléből hazaívelt labdáját Zack Steffen kapus le akarta venni, de elrontotta a mozdulatot (lásd lejjebb a videót)… A győzelmet érő gólt Joshua Sargent fejelte a 85. percben. Sallói végig a pályán volt csapatában, amely a legutóbbi négy meccsén 10 pontot szerzett, és hat forduló után a Keleti főcsoport negyedik helyén áll.

MLS, alapszakasz

Toronto FC–Colorado Rapids 3–2

PORTUGÁLIA. Hármas győzelmi sorozat után fogadta a Rio Ave az Alvercát, de megszakadt a jó széria, a hetek óta nyeretlen vendégek 2–1-re győztek. Nikitscher Tamás tagja volt a hazaiak kezdőcsapatának, majd az első félidő hajrájában lecserélték – a Bola portugál szaklap tudósítása szerint a magyar játékos megsérült. A Rio Ave 30 ponttal a 11. helyen áll 28 forduló után, az Alverca két ponttal előzi.

Primeira Liga

Rio Ave–Alverca 1–2

TÖRÖKORSZÁG. Ötös győzelmi sorozattal várta a Trabzonspor a Galatasarayt, jó formáját újfent igazolva le is győzte, és egypontnyira megközelítette a tabellát 64-gyel vezető, eggyel kevesebb mérkőzést letudó nagy riválist. Sallai Roland ezúttal a kispadon kezdett, a 68. percben lépett pályára csereként.

Süper Lig

Trabzonspor–Galatasaray 2–1

SZLOVÉNIA. Bakti Balázs szerezte a második gólt, csapata, a lendvai Nafta 2–0-ra győzött a bennmaradásért harcoló NK Jesenice vendégeként, és 22 forduló után hárompontos előnnyel vezeti a szlovén másodosztály tabelláját. Bakti a 77. percbeli lecseréléséig volt a pályán, hozzá hasonlóan Dragóner Áron is kezdett, de ő végig is játszotta a mérkőzést, a kapus Németh Ervin kispados volt, míg Keresztes Noel nem volt tagja a keretnek.

2. SNL (II. osztály)

NK Jesenice–NK Nafta 0–2

SKÓCIA. Nem adta magát könnyen Keresztes Krisztián csapata, a Dundee United, de végül is érvényesült a papírforma, nyert a Rangers, és jobb gólkülönbségének köszönhetően átvette a tabella első helyét a majd csak vasárnap pályára lépő Heartstól. A magyar védő végigjátszotta a mérkőzést csapatában, amely a rájátszásban az alsóházban szerepel majd – ez eddig is valószínűnek tűnt, de most, az alapszakasz utolsó előtti fordulójában vált biztossá.

Premiership

Rangers–Dundee United 4–2

NÉMETORSZÁG. Dárdai Márton a 68. percben állt be csereként a Herthába, amely nem sokkal korábban emberhátrányba került, mégis hazavitte a három pontot Drezdából. A berliniek 28 mérkőzésen 47 pontot gyűjtöttek, és csupán négypontnyi lemaradásban vannak az osztályozót érő harmadik helyet pillanatnyilag elfoglaló Paderborntól – igaz, utóbbi eggyel kevesebb meccset játszott.

2. Bundesliga (II. osztály)

Dynamo Dresden–Hertha BSC 0–1

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Hapoel Beer Seva–Hapoel Petah Tikva 1–1

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, a 86. percbeli lecseréléséig volt a pályán