Spygate-ügy: a vezetőedző áldását adta a Soton kémkedésére

2026.05.22. 08:43
Mint ismeretes, a Southamptont kémkedésért kizárták az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship) rájátszásából, így a „szentek” helyett a Middlesbrough lesz a Hull City ellenfele a szombati döntőben. Az Angol Futball-liga (EFL) időközben közzétette a döntés írásos indoklását – írja a BBC.

A független vizsgálóbizottság szerint a szóban forgó kémkedés egy felülről irányított akció volt, de Tonda Eckert vezetőedző is áldását adta rá. Az EFL döntése szerint a kizárás mellett pontlevonással is sújtotta a „szenteket” – és nem pusztán a kémkedés ténye miatt, hanem azért is, mert egyes stábtagokat nyomás alá helyeztek, hogy vegyenek részt benne.

A Southampton egyébként elismerte, hogy a Middlesbrough mellett a már feljutó Ipswich Town, illetve a kieső Oxford United edzéseit is megfigyelték. A klub továbbá megfellebbezte a kizárásról szóló döntést is, de nem járt sikerrel – írja a már említett forrás

2026.05.19. 20:25

Kizárták a Southamptont, a Middlesbrough játszhat a Premier League-be jutásért – hivatalos

A kémkedésért elítélt „szenteket" még pontlevonással is sújtották.

 

