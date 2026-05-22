A BL-nagykövet Juhász Roland örül, hogy legendák ellen futballozhat

Kifejezetten izgalmas lesz Juhász Roland jövő hete. A budapesti Puskás Arénában május 30-án rendezendő Bajnokok Ligája-döntő nagykövete részt vesz a Budapesti Bajnokok Fesztiválján (28–31.), a nagy meccs hivatalos kísérőrendezvényén – a fesztivál központja a Hősök tere, ahol ingyenes programokkal várják a szurkolókat.

A korábbi kiváló hátvéd a BL-finálé felvezetéseként május 28-án 17.15 és 18.15 között pályára lép a Legendák egy pályán elnevezésű gálán, amelyen a magyar labdarúgás és kézilabda ikonikus alakjai csapnak össze különleges bemutató mérkőzés és ügyességi játékok keretében. A fő attrakció pedig a Legendák tornája lesz május 29-én a Papp László Budapest Sportarénában, ahol aranylabdás és BL-győztes játékosok mellett neves hazai és nemzetközi sztárok futballoznak. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kijelölte a négy csapatkapitányt: Luís Figo, Cafu és Ivan Rakitic mellett Juhász Roland is szerepet kap. A háromszoros magyar, négyszeres belga bajnok védő izgatottan készül a rendezvényekre.

„A Bajnokok Ligája-döntő előtt két főbb eseményen veszek részt – mondta lapunk érdeklődésére a 42 éves, 95-szörös válogatott hátvéd. – Csütörtökön a Hősök terén ügyességi játékokban korábbi nagyszerű sporttársaimmal megmérkőzünk a kézilabda kiemelkedő alakjaival, másnap pedig a Legendák tornáján lépek pályára. Ahogy mindenki más, én is nagyon várom ezt a gálamérkőzést, hiszen a három csapatkapitány, Cafu, Luís Figo és Ivan Rakitic egyaránt kiemelkedő alakja a labdarúgásnak. A válogatott és a BL-meccsekről már ismerem őket, jó lesz játszani ellenük egész délután. Jelentős az érdeklődés, szerintem az összes jegy elkel. A döntő napján már csak néhány interjú vár rám.”

A nagykövetnek a PSG és az Arsenal összecsapásával nem ér véget a futballhétvége, másnap ugyanis a Kopaszi-gáton rendezik meg a világhírű amatőr kispályás futballtorna, a Red Bull Four 2 Score magyarországi országos döntőjét. A szervezők közleménye szerint Juhász Roland együttesében szerepel majd a 109 fellépésével magyar válogatottsági csúcstartó Dzsudzsák Balázs, valamint Torghelle Sándor (42-szeres válogatott) és Kabát Péter (16) is, az ellenfél pedig a Team Szobó, vagyis Szoboszlai Dominik csapata lesz.