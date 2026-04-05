Bundesliga: fontos pontot szerzett Berlinben a St. Pauli, kétgólos hátrányból jött vissza a Köln

2026.04.05. 19:40
Andrej Ilics (piros-fehérben) szerezte az Union Berlin gólját (Fotó: Getty Images)
St. Pauli Union Berlin Német Bundesliga Schäfer András
Az első félidőben a St. Pauli szerzett vezetést az Union Berlin otthonában, Schäfer Andráséknak a szünet után sikerült egyenlíteniük, de győztes gólra már nem futotta nekik az első osztályú német labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, amelyen 1–1-es döntetlen született. Ugyancsak ikszelt egymással a Frankfurt és a Köln, a „kecskések” kétgólos hátrányt dolgoztak le idegenben.

A helyzetek minősége alapján a Schäfer Andrást is a pályán tudó fővárosiaknak kellett volna vezetniük a szünetben a német Bundesliga 28. fordulójában rendezett Union Berlin–St. Pauli mérkőzésen. Arról, hogy ez ne így történt, leginkább a vendégek bosnyák kapusa, Nikola Vasilj tehetett, aki négy hazai próbálkozást tett ártalmatlanná, illetve a hamburgiak szárnyvédője, Mathis Pereira Lage, aki a 25. percben saját labdaszerzése után hatalmas góllal szerezte meg a vezetést a látogatóknak.

A térfélcsere után mindössze hét percet kellett várni a berliniek egyenlítő góljára: Andrej Ilics szöglet után fejelt a kapuba. A folytatásban a házigazdák mindent megtettek, hogy maguk javára döntsék el a mérkőzést, ám Vasiljjal továbbra sem bírtak, aki magától értetődő természetességgel hárította a próbálkozásokat, nagyban hozzájárva ahhoz, hogy fontos pontot szerzett a kiesés elől menekülő vendégcsapat. 1–1

Helyzetek voltak, gól nem – így lehetne jellemezni az Eintracht Frankfurt–1. FC Köln meccs első félidejét. A lehetőségek kidolgozásából minkét fél kivette a részét, csakúgy, mint azok elpuskázásából, igaz, a kapusoknak volt benne része, hogy 0–0-t mutatott félidőben az eredményjelző.

A második játékrészben aztán mindkét oldalon kinyílt a gólszelep: Jonathan Burkhardt és Arnaud Kalimuendo révén három perc alatt kétgólos előnyre tettek szert a hazaiak, de a kecskések Jakub Kaminski találatával szinte egyből szépítettek, hogy aztán Alessio Castro-Montes beállítsa a 2–2-es végeredményt.

NÉMET BUNDESLIGA
28. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Union Berlin–St. Pauli 1–1 (A. Ilics 52., ill. Pereira Lage 25.)
Kiállítva: Irvine (90+3., St. Pauli)
Eintracht Frankfurt–1. FC Köln 2–2 (Burkardt 66., Kalimuendo 69., ill. Kaminski 70., Castro-Montes 83.)

Szombaton játszották
Mönchengladbach–Heidenheim 2–2 (Mohya 16., Honorat 74., ill. Mainka 26., Busch 64.)
Bayer Leverkusen–Wolfsburg 6–3 (Grimaldo 30., 44. – az elsőt 11-esből, Schick 53. – 11-esből, Tapsoba 68., Maza 74., Tillman 90+6., ill. Wind 16., Maehle 31., Eriksen 38. – 11-esből)
Freiburg–Bayern München 2–3 (Manzambi 46., Höler 71., ill. Bischof 82., 90+3., Karl 90+9.)
Hamburger SV–Augsburg 1–1 (Königsdörffer 64., ill. Arthur Chaves 22.)
Kiállítva: Muheim (64., Hamburg)
Hoffenheim–Mainz 1–2 (F. Asllani 23., ill. Tietz 13., 79.)
Werder Bremen–RB Leipzig 1–2 (Musah 90+4., ill. Nusa 15., Romulo Cardoso 52.)
VfB Stuttgart–Borussia Dortmund 0–2 (Adeyemi 90+4., J. Brandt 90+6.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München282341100–27+73 73 
2. Borussia Dortmund28197260–28+32 64 
3. RB Leipzig28165755–36+19 53 
4. Stuttgart28165756–38+18 53 
5. Hoffenheim28155855–41+14 50 
6. Bayer Leverkusen28147758–39+19 49 
7. Eintracht Frankfurt28109952–53–1 39 
8. Freiburg281071142–49–7 37 
9. Mainz28891135–43–8 33 
10. Union Berlin28881232–47–15 32 
11. Augsburg28951434–51–17 32 
12. Hamburg287101132–41–9 31 
13. Mönchengladbach28791235–48–13 30 
14. Werder Bremen28771431–49–18 28 
15. 1. FC Köln28691342–50–8 27 
16. St. Pauli28671525–45–20 25 
17. Wolfsburg28561738–63–25 21 
18. Heidenheim28371829–63–34 16 

 

 

