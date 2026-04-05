Bundesliga: fontos pontot szerzett Berlinben a St. Pauli, kétgólos hátrányból jött vissza a Köln
A helyzetek minősége alapján a Schäfer Andrást is a pályán tudó fővárosiaknak kellett volna vezetniük a szünetben a német Bundesliga 28. fordulójában rendezett Union Berlin–St. Pauli mérkőzésen. Arról, hogy ez ne így történt, leginkább a vendégek bosnyák kapusa, Nikola Vasilj tehetett, aki négy hazai próbálkozást tett ártalmatlanná, illetve a hamburgiak szárnyvédője, Mathis Pereira Lage, aki a 25. percben saját labdaszerzése után hatalmas góllal szerezte meg a vezetést a látogatóknak.
A térfélcsere után mindössze hét percet kellett várni a berliniek egyenlítő góljára: Andrej Ilics szöglet után fejelt a kapuba. A folytatásban a házigazdák mindent megtettek, hogy maguk javára döntsék el a mérkőzést, ám Vasiljjal továbbra sem bírtak, aki magától értetődő természetességgel hárította a próbálkozásokat, nagyban hozzájárva ahhoz, hogy fontos pontot szerzett a kiesés elől menekülő vendégcsapat. 1–1
Helyzetek voltak, gól nem – így lehetne jellemezni az Eintracht Frankfurt–1. FC Köln meccs első félidejét. A lehetőségek kidolgozásából minkét fél kivette a részét, csakúgy, mint azok elpuskázásából, igaz, a kapusoknak volt benne része, hogy 0–0-t mutatott félidőben az eredményjelző.
A második játékrészben aztán mindkét oldalon kinyílt a gólszelep: Jonathan Burkhardt és Arnaud Kalimuendo révén három perc alatt kétgólos előnyre tettek szert a hazaiak, de a kecskések Jakub Kaminski találatával szinte egyből szépítettek, hogy aztán Alessio Castro-Montes beállítsa a 2–2-es végeredményt.
NÉMET BUNDESLIGA
28. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Union Berlin–St. Pauli 1–1 (A. Ilics 52., ill. Pereira Lage 25.)
Kiállítva: Irvine (90+3., St. Pauli)
Eintracht Frankfurt–1. FC Köln 2–2 (Burkardt 66., Kalimuendo 69., ill. Kaminski 70., Castro-Montes 83.)
Szombaton játszották
Mönchengladbach–Heidenheim 2–2 (Mohya 16., Honorat 74., ill. Mainka 26., Busch 64.)
Bayer Leverkusen–Wolfsburg 6–3 (Grimaldo 30., 44. – az elsőt 11-esből, Schick 53. – 11-esből, Tapsoba 68., Maza 74., Tillman 90+6., ill. Wind 16., Maehle 31., Eriksen 38. – 11-esből)
Freiburg–Bayern München 2–3 (Manzambi 46., Höler 71., ill. Bischof 82., 90+3., Karl 90+9.)
Hamburger SV–Augsburg 1–1 (Königsdörffer 64., ill. Arthur Chaves 22.)
Kiállítva: Muheim (64., Hamburg)
Hoffenheim–Mainz 1–2 (F. Asllani 23., ill. Tietz 13., 79.)
Werder Bremen–RB Leipzig 1–2 (Musah 90+4., ill. Nusa 15., Romulo Cardoso 52.)
VfB Stuttgart–Borussia Dortmund 0–2 (Adeyemi 90+4., J. Brandt 90+6.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|28
|23
|4
|1
|100–27
|+73
|73
|2. Borussia Dortmund
|28
|19
|7
|2
|60–28
|+32
|64
|3. RB Leipzig
|28
|16
|5
|7
|55–36
|+19
|53
|4. Stuttgart
|28
|16
|5
|7
|56–38
|+18
|53
|5. Hoffenheim
|28
|15
|5
|8
|55–41
|+14
|50
|6. Bayer Leverkusen
|28
|14
|7
|7
|58–39
|+19
|49
|7. Eintracht Frankfurt
|28
|10
|9
|9
|52–53
|–1
|39
|8. Freiburg
|28
|10
|7
|11
|42–49
|–7
|37
|9. Mainz
|28
|8
|9
|11
|35–43
|–8
|33
|10. Union Berlin
|28
|8
|8
|12
|32–47
|–15
|32
|11. Augsburg
|28
|9
|5
|14
|34–51
|–17
|32
|12. Hamburg
|28
|7
|10
|11
|32–41
|–9
|31
|13. Mönchengladbach
|28
|7
|9
|12
|35–48
|–13
|30
|14. Werder Bremen
|28
|7
|7
|14
|31–49
|–18
|28
|15. 1. FC Köln
|28
|6
|9
|13
|42–50
|–8
|27
|16. St. Pauli
|28
|6
|7
|15
|25–45
|–20
|25
|17. Wolfsburg
|28
|5
|6
|17
|38–63
|–25
|21
|18. Heidenheim
|28
|3
|7
|18
|29–63
|–34
|16