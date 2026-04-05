Bundesliga: fontos pontot szerzett Berlinben a St. Pauli, kétgólos hátrányból jött vissza a Köln

A helyzetek minősége alapján a Schäfer Andrást is a pályán tudó fővárosiaknak kellett volna vezetniük a szünetben a német Bundesliga 28. fordulójában rendezett Union Berlin–St. Pauli mérkőzésen. Arról, hogy ez ne így történt, leginkább a vendégek bosnyák kapusa, Nikola Vasilj tehetett, aki négy hazai próbálkozást tett ártalmatlanná, illetve a hamburgiak szárnyvédője, Mathis Pereira Lage, aki a 25. percben saját labdaszerzése után hatalmas góllal szerezte meg a vezetést a látogatóknak.

A térfélcsere után mindössze hét percet kellett várni a berliniek egyenlítő góljára: Andrej Ilics szöglet után fejelt a kapuba. A folytatásban a házigazdák mindent megtettek, hogy maguk javára döntsék el a mérkőzést, ám Vasiljjal továbbra sem bírtak, aki magától értetődő természetességgel hárította a próbálkozásokat, nagyban hozzájárva ahhoz, hogy fontos pontot szerzett a kiesés elől menekülő vendégcsapat. 1–1

Helyzetek voltak, gól nem – így lehetne jellemezni az Eintracht Frankfurt–1. FC Köln meccs első félidejét. A lehetőségek kidolgozásából minkét fél kivette a részét, csakúgy, mint azok elpuskázásából, igaz, a kapusoknak volt benne része, hogy 0–0-t mutatott félidőben az eredményjelző.

A második játékrészben aztán mindkét oldalon kinyílt a gólszelep: Jonathan Burkhardt és Arnaud Kalimuendo révén három perc alatt kétgólos előnyre tettek szert a hazaiak, de a kecskések Jakub Kaminski találatával szinte egyből szépítettek, hogy aztán Alessio Castro-Montes beállítsa a 2–2-es végeredményt.

NÉMET BUNDESLIGA

28. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Union Berlin–St. Pauli 1–1 (A. Ilics 52., ill. Pereira Lage 25.)

Kiállítva: Irvine (90+3., St. Pauli)

Eintracht Frankfurt–1. FC Köln 2–2 (Burkardt 66., Kalimuendo 69., ill. Kaminski 70., Castro-Montes 83.)

Szombaton játszották

Mönchengladbach–Heidenheim 2–2 (Mohya 16., Honorat 74., ill. Mainka 26., Busch 64.)

Bayer Leverkusen–Wolfsburg 6–3 (Grimaldo 30., 44. – az elsőt 11-esből, Schick 53. – 11-esből, Tapsoba 68., Maza 74., Tillman 90+6., ill. Wind 16., Maehle 31., Eriksen 38. – 11-esből)

Freiburg–Bayern München 2–3 (Manzambi 46., Höler 71., ill. Bischof 82., 90+3., Karl 90+9.)

Hamburger SV–Augsburg 1–1 (Königsdörffer 64., ill. Arthur Chaves 22.)

Kiállítva: Muheim (64., Hamburg)

Hoffenheim–Mainz 1–2 (F. Asllani 23., ill. Tietz 13., 79.)

Werder Bremen–RB Leipzig 1–2 (Musah 90+4., ill. Nusa 15., Romulo Cardoso 52.)

VfB Stuttgart–Borussia Dortmund 0–2 (Adeyemi 90+4., J. Brandt 90+6.)