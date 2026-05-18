Szoboszlai Dominik is pályára lép a Red Bull Four 2 Score budapesti döntőjén

Május utolsó hétvégéjén Budapest egyértelműen a futballszurkolók Mekkája lesz. Hiszen nem elég, hogy május 30-án, szombaton a Puskás Arénában csap össze egymással a címvédő francia PSG és az angol Arsenal a Bajnokok Ligája trófeájáért, másnap a BudaPart – Kopaszi-gáton rendezzük meg a világ legnagyobb amatőr kispályás futballtornája, a Red Bull Four 2 Score országos döntőjét.

Május 31-én 10 órától 12 négyfős csapat fog kapus nélkül játszani egymás ellen 10 perces meccseket, melyek során az első és utolsó 60 másodpercben szerzett gólok duplán számítanak. A tét pedig igen komoly, ugyanis az országos bajnok képviselheti Magyarországot a kanadai globális döntőben. De a vérre menő csaták mellett színes, izgalmas programokkal kedveskedünk az ingyenes eseményre kilátogató nézőknek.

Lesz freestyle futball és Cypher Town táncbemutató, de 17:30-tól egy igen exkluzív gálameccsel is készülünk: olyan legendák fognak újra egy csapatban játszani, mint a 109 válogatott fellépésével rekorder Dzsudzsák Balázs, a Premier League-ben is megforduló, 42-szeres válogatott Torghelle Sándor, a 16-szoros válogatott újpesti ikon, Kabát Péter és a 95-szörös válogatott Juhász Roland. Az ellenfelük pedig nem más lesz, mint a Team Szobó, vagyis Szoboszlai Dominik csapata – a Liverpool sztárja, a magyar válogatott jelenlegi csapatkapitánya személyesen is ott lesz és pályára is lép a Red Bull Four 2 Score eseményén.

Az országos bajnoki címért a győri és budapesti selejtezőből bejutott 3-3 csapat (Croissant, FST, East Great Fall, Fekete Sereg, Cageball Warriors, Cicimacik) mellett a Szoboszlai gyerekkori barátja vezette címvédő gárda, a Dominaters is harcba száll. Ezen kívül Kabát Péter és Torghelle Sándor vérbeli scoutként állított össze a selejtezőkben kieső csapatok legjobb játékosaiból egy-egy brigádot. A mezőny Juhász Roland Pizza Hut-csapatával, Nabil Hamza freestyle focis alakulatával és Gyuris Bence zenészekből álló művészgárdájával egészül ki.

A BL-döntő másnapjára ennél izgalmasabb futballprogramot nehéz lenne találni, ráadásul a BudaPart – Kopaszi-gátra bárki ellátogathat a Red Bull Four 2 Scora országos fináléjára, az egész napos rendezvény mindenki számára teljesen ingyenes.

Program

10.00–17.30: Red Bull Four 2 Score csoportmérkőzések és egyenes kieséses szakasz

17.30: Válogatott legendák vs Team Szobó gálamérkőzés

18.00: Red Bull Four 2 Score döntő