Szoboszlai Dominik: Az első félidőben el kellett volna döntenünk a meccset
„A második gól volt a fordulópont – mondta Szoboszlai Dominik a Spíler TV kamerája előtt. – Egy perc van hátra, egygólos hátránnyal mehetsz szünetre, erre kapsz még egyet – ez nem pozitívum. Utána már nem nagyon van esély a City ellen, kevés csapat csinálja meg, hogy nulla kettőről visszajön.”
Adódott a kérdés, hogy a válogatottszünet hatással lehetett-e a végkimenetelre, de erre a Liverpool nyolcasa egyértelműen nemmel felelt: „Ez nem lehet kifogás, ők is ugyanúgy a válogatottban szerepeltek, ugyanúgy gyűjtötték a játékperceket. Ha nem állsz készen, akkor szólsz, és a padon kezdesz. Itt nem arról van szó, hogy fáradt az ember, vagy hogy 12.45-kor játszunk (helyi idő szerint – a szerk.), vagy hogy ez FA-kupa-mérkőzés – ezek mind kifogások. A jobb csapat nyert, ez látszódott is. Az első félidőben el kellett volna döntenünk a meccset, mert megvoltak a helyzeteink. Össze kell kapnunk magunkat, mert ha így játszunk, akkor nagyon hamar elfelejthetjük a Bajnokok Ligája-szereplést és a következő idényben a BL-indulást is. Szóval kicsit magunkba kell nézni, és elkezdeni gondolkodni azon, hogyan csinálunk ebből a katasztrofális idényből egy olyat, amire emlékezni tudunk.”
ANGOL FA-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
Manchester City–Liverpool 4–0 (2–0)
Manchester, Etihad Stadion, 50 754 néző. Vezette: Michael Oliver
Man. City: Trafford – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – Rodri (N. González, 62.), Bernardo Silva – Semenyo (Foden, 70.), Cherki (Reijnders, 70.), Doku (Savinho, 62.) – Haaland (Marmus, 77.). Menedzser: Josep Guardiola
Liverpool: Mamardasvili – J. Gomez (J. Frimpong, 62.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch (A. Mac Allister, 68.), C. Jones – Szalah (Chiesa, 77.), Szoboszlai, Wirtz (Ngumoha, 68.) – Ekitiké (Gakpo, 68.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Haaland (39., 45+2., 56. – az elsőt 11-esből), Semenyo (50.)