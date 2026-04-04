Szoboszlai Dominik: Az első félidőben el kellett volna döntenünk a meccset

„A második gól volt a fordulópont – mondta Szoboszlai Dominik a Spíler TV kamerája előtt. – Egy perc van hátra, egygólos hátránnyal mehetsz szünetre, erre kapsz még egyet – ez nem pozitívum. Utána már nem nagyon van esély a City ellen, kevés csapat csinálja meg, hogy nulla kettőről visszajön.”

Adódott a kérdés, hogy a válogatottszünet hatással lehetett-e a végkimenetelre, de erre a Liverpool nyolcasa egyértelműen nemmel felelt: „Ez nem lehet kifogás, ők is ugyanúgy a válogatottban szerepeltek, ugyanúgy gyűjtötték a játékperceket. Ha nem állsz készen, akkor szólsz, és a padon kezdesz. Itt nem arról van szó, hogy fáradt az ember, vagy hogy 12.45-kor játszunk (helyi idő szerint – a szerk.), vagy hogy ez FA-kupa-mérkőzés – ezek mind kifogások. A jobb csapat nyert, ez látszódott is. Az első félidőben el kellett volna döntenünk a meccset, mert megvoltak a helyzeteink. Össze kell kapnunk magunkat, mert ha így játszunk, akkor nagyon hamar elfelejthetjük a Bajnokok Ligája-szereplést és a következő idényben a BL-indulást is. Szóval kicsit magunkba kell nézni, és elkezdeni gondolkodni azon, hogyan csinálunk ebből a katasztrofális idényből egy olyat, amire emlékezni tudunk.”