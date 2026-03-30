Heti légiósprogram: rajtol a svéd bajnokság Csongvai Áronnal

MÁRCIUS 30., HÉTFŐ
–
MÁRCIUS 31., KEDD
–
ÁPRILIS 1., SZERDA
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
19.00: FC Andorra–Málaga
Andorra: Yaakobishvili Áron
ÁPRILIS 2., CSÜTÖRTÖK
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
19.30: Steaua–Chindia Targoviste
Steaua: Huszti András
ÁPRILIS 3., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
16.00: Norwich City–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: West Bromwich Albion–Wrexham
West Bromwich: Callum Styles
16.00: Birmingham City– Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Kortrijk–Gent II
Kortrijk: Dénes Vilmos
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
20.00: AZ II–Helmond
AZ II: Kovács Bendegúz
SZERBIA
Szuperliga
18.00: Napredak–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs
SZLOVÁKIA
II. Liga (másodosztály)
14.00: Inter Bratislava–Somorja
Somorja: Csorba Noel
ÁPRILIS 4., SZOMBAT
ANGLIA
FA-kupa, negyeddöntő
13.45: Manchester City–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
17.00: Grazer AK–BW Linz
GAK: Jánó Zétény
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Lommel SK–RWMD Brüsszel
Lommel: Vancsa Zalán
20.00: FC Bruges II–Eupen
Bruges II: Ostoici Stefan
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
19.00: Toronto FC–Colorado Rapids
Toronto: Sallói Dániel
Vasárnap, 1.30: Atlanta United–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
Vasárnap, 1.30: Inter Miami–Austin FC
Miami: Pintér Dániel
HOLLANDIA
Eredivisie
18.45: AZ Alkmaar–Sittard
AZ: Kovács Bendegúz
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Werder Bremen–RB Leipzig
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
15.30: Bayer Leverkusen–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Dynamo Dresden–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
19.00: Rio Ave–Alverca
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
11.30: Corvinul–Sepsi OSK
Sepsi OSK: Sigér Dávid
Alsóház
10.00: Olimpia Szatmárnémeti–CSC Dumbravita
Szatmárnémeti: Vida Krisztopher
10.00: ASA Marosvásárhely–Metalul Buzau
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Major Sámuel
SKÓCIA
Premiership
16.00: Rangers–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián
SZERBIA
Szuperliga
18.00: Szpartak Szabadka–Javor
Szpartak: Holender Filip
20.00: Novi Beograd–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
15.30: Nagymihály–Zsolna
Zsolna: Szánthó Regő
18.00: Dunaszerdahely–Slovan Bratislava
Dunaszerdahely: Tuboly Máté
Alsóház
15.30: Kassa–Szakolca
Kassa: Kovács Mátyás
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
16.00: NK Jesenice–NK Nafta
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Trabzonspor–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland
ÁPRILIS 5., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
14.30: Hartberg–Red Bull Salzburg
Salzburg: Redzic Damir
17.00: Rapid Wien–Sturm Graz
Rapid: Bolla Bendegúzt
CIPRUS
Cyprus League
15.00: Ahnasz–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Le Havre–Auxerre
Le Havre: Loic Nego
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, felsőház
20.00: Olympiakosz–AEK Athén
AEK: Varga Barnabás
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Union Berlin–St. Pauli
Union Berlin: Schäfer András
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
19.00: FC Andorra–Racing Santander
Andorra: Yaakobishvili Áron
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
14.00: AIK Stockholm–Halmstad
AIK: Csongvai Áron
SZLOVÁKIA
Niké Liga, alsóház
15.30: Komárom–Trencsén
Komárom: Szűcs Patrik
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
13.30: Karamgürük–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
ÁPRILIS 6., HÉTFŐ
ANGLIA
Championship (II. osztály)
13.30: Portsmouth–Oxford United
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: Blackburn Rovers–West Bromwich Albion
Blackburn: Tóth Balázs
West Bromwich: Callum Styles
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
16.45: De Graafschap–AZ II
AZ II: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Pogon Szczecin–Legia Warszawa
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
19.30: Carrarese–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
16.30: Petrolul–Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Kocaelispor–Basaksehir
Kocaelispor: Balogh Botond