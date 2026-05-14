Sportszerűségből jeles: odaadta a cipőjét, zokniban irányított a DVSC Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója

2026.05.14. 21:54
Előtte és utána... (Fotó: dvsc.hu)
Egészen egyedi gesztust tett a DVSC Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója: Márián Blanka az U18-as korosztály meccsén kölcsönadta a cipőjét az ellenfél játékosának és zokniban irányította a csapatát.

A PC Trade-Szeged otthonában játszott bajnoki mérkőzést szerda délután a Debrecen U20-as és U18-as csapata. A fiatalabb korosztály meccsének első félidejében elszakadt az ellenfél egyik legjobb játékosának a cipője. Mivel a hazaiak nem találtak megfelelő méretű lábbelit, úgy tűnt, hogy Halasi Sára Zara számára véget ért a találkozó. A szegediek 14-ese mégis folytathatta a játékot – írta le a történetet a DVSC hivatalos honlapja.

„Láttuk, hogy az ellenfél kézilabdázójának használhatatlanná vált a cipője – elevenítette fel a történteket Márián Blanka, a DVSC Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója, az U18-as csapat vezetőedzője. – Félidőben, a térfélcserénél az is kiderült, hogy nem tudják megoldani a hazaiak a problémát, ekkor kérdeztem meg a kislánytól, hogy hányas lába van. Kiderült, hogy stimmel a méret, így egyértelmű volt, hogy odaadom neki a cipőmet.”
 

 

