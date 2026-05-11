Heti légiósprogram: Aston Villa–Liverpool rangadó a Premier League-ben

MÁJUS 11., HÉTFŐ
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Rio Ave–Sporting
Rio Ave: Nikitscher Tamás
MÁJUS 12., KEDD
IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
19.00: Hapoel Tel-Aviv–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
19.00: Voluntari–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
SKÓCIA
Premiership
20.45: Dundee United–Livingston
Dundee United: Keresztes Krisztián
MÁJUS 13., SZERDA
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Csütörtök, 1.30: FC Cincinnati–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
Csütörtök, 1.30: New York Red Bulls–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, felsőház
18.30: PAOK–AEK Athén
AEK: Varga Barnabás
SZERBIA
Szerb Kupa, döntő
20.00: Crvena zvezda–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél
MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK
MÁJUS 15., PÉNTEK
ANGLIA
Premier League
21.00: Aston Villa–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
CIPRUS
Cyprus League, alsóház
18.00: Olympiakosz Nicosia–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.00: Zaglebie Lubin–Pogon Szczecin
Zaglebie Lubin: Szabó Levente
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
SZLOVÁKIA
II. Liga (másodosztály)
17.00: Somorja–Zólyom
Somorja: Csorba Noel
MÁJUS 16., SZOMBAT
AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
17.00: BW Linz–Grazer AK
GAK: Jánó Zétény
CSEHORSZÁG
Chance Liga, rájátszás a 7. helyért, 1. mérkőzés
17.00: Karvina–Sigma Olomouc
Sigma: Baráth Péter
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Vasárnap, 1.30: Charlotte–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel
Vasárnap, 1.30: Philadelphia Union–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
17.00: Maccabi Haifa–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Freiburg–RB Leipzig
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
15.30: Union Berlin–Augsburg
Union: Schäfer András
15.30: St. Pauli–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
10.00: Sepsi OSK–Chindia Targoviste
Sepsi: Sigér Dávid
10.00: Steaua–Voluntari
Steaua: Huszti András
SZERBIA
Szuperliga, alsóház
20.00: Szpartak Szabadka–Novi Beograd
Szpartak: Holender Filip
20.00: Topolya–Radnicski Nis
Topolya: Mezei Szabolcs
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
17.00: Dunaszerdahely–Nagyszombat
Dunaszerdahely: Tuboly Máté
19.00: Zsolna–Zólyombrézó
Zsolna: Szánthó Regő
Alsóház
17.00: Trencsén–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás
17.00: Komárom–Eperjes
Komárom: Szűcs Patrik
MÁJUS 17., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
14.30: Red Bull Salzburg–Hartberg
Salzburg: Redzic Damir
14.30: Sturm Graz–Rapid Wien
Rapid: Bolla Bendegúz
BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, döntő, 1. mérkőzés
16.00: Lommel SK–Dender
Lommel: Vancsa Zalán
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Hétfő, 0.00: Inter Miami–Portland Timbers
Miami: Pintér Dániel
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
21.00: Lorient–Le Havre
Le Havre: Loic Nego
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, felsőház
18.30: AEK Athén–Olympiakosz
AEK: Varga Barnabás
HOLLANDIA
Eredivisie
14.30: AZ Alkmaar–NAC Breda
AZ: Kovács Bendegúz
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
15.30: Arminia Bielefeld–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
18.00: Casa Pia–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
16.30: Csíkszereda–Botosani
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence
SKÓCIA
Premiership
15.00: St. Mirren–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
14.00: Deportivo La Coruna–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Áron
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
16.30: Vasteras SK–AIK
AIK: Csongvai Áron
SZERBIA
Szuperliga, felsőház
20.00: OFK Beograd–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
19.30: Grosuplje–Nafta Lendva
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Kasimpasa–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland
19.00: Rizespor–Besiktas
Rizespor: Mocsi Attila
19.00: Antalyaspor–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond