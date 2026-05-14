Férfi kosár NB I: kaposvári sikerrel rajtolt a bronzcsata, a Sopron lett a hetedik

Az elődöntőben a Kaposvár és az ASE is 3–0-ra maradt alul, előbbi a legutóbb ezüstérmes Falco, utóbbi pedig a címvédő és kupagyőztes Szolnok ellen nem tudott meccset nyerni a négy között.

A harmadik helyért kiírt, szintén három győzelemig tartó párharcban a tavaly bronzérmes paksi együttes az első meccsnek csak a második negyedében volt jobb a riválisnál, a másik három játékrészt – ha szűkösen is, de – a házigazda, a másodosztályból tavaly feljutott Kaposvár nyerte meg, így előnybe került.

A hetedik helyért rendezett, két sikerig tartó párharc utolsó mérkőzésén a DEAC kétpontos vereséget szenvedett a vendég Soprontól, amely ezzel 2–1-es összesítéssel került ki győztesen a küzdelemből.

A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE 88–80 (27–25, 17–20, 20–18, 24–17)

Kaposvár, 1700 néző. V: Benczur, Kapitány, Kovács N.

KAPOSVÁR: TRAMMELL 15/9, WILSON 15/6, Szőke Bálint 7, Roszics 6/6, BROWN 19/3. Csere: A. WALKER 16/9, Puska 3/3, Paár 5/3, Völgyi 2, Buzás. Edző: Dzunics Braniszlav

PAKS: Hawkins 9/9, EDWIN 22, Benke, EILINGSFELD 15/9, EDOSOMWAN 19. Csere: Révész 2, Bluiett 5/3, Krivacsevics, J. Smith 8/6, Halmai D. Edző: Kosztasz Flevarakisz

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–10. 8. p.: 23–19. 17. p.: 41–39. 24. p.: 51–53. 28. p.: 62–61. 33. p.: 69–69. 37. p.: 74–74

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Kaposvár javára

MESTERMÉRLEG

Dzunics Braniszlav: – Megérdemelten nyertük meg a bronzcsata első meccsét. Tartottuk a lépést az ellenfelünkkel lepattanózásban, s támadásban jól járt a labda, így megtaláltuk az üres helyzeteket, a döntő pillanatokban pedig jól védekeztünk. Köszönet jár a szurkolóknak, hiszen ismét kosárlabdaünnepet teremtettek a Kaposvár Arénában.

Kosztasz Flevarakisz: – Az első kilenc percben már 27 pontot kaptunk, az ellenfél támadólepattanókat szedett, gyakorlatilag azt csinált a pályán, amit akart. Egy olyan jó csapat ellen, mint a Kaposvár, nem elég, ha csak egy játékosod játszik jól.

A 7. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

DEAC–Sopron KC 88–90 (15–24, 25–15, 23–27, 25–24)

Debrecen, 350 néző. V: Mészáros B., Makrai, Sörlei.

DEBRECEN: Varga F. 7/3, HŐGYE P. 23/15, WADE 15/9, KOVÁCS ÁKOS 16, OSZTOJICS 20/3. Csere: Gál 3/3, Flasár B., Szász-Veres 2, Ságodi 2. Edző: Pethő Ákos

SOPRON: MESZLÉNYI 14/3, Takács K. 10/3, HAJDU 25/21, KELLER B. 14/6, KUCSERA 21/6. Csere: Kovács Áron 6/6. Edző: Sterbenz László

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–2. 7. p.: 10–14. 12. p.: 15–31. 16. p.: 29–32. 20. p.: 40–39. 24. p.: 52–46. 26. p.: 54–55. 33. p.: 70–70. 37. p.: 76–83

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1 a Sopron javára

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – Úgy tűnik, bennünk maradt, hogy egy mérkőzésre voltunk a legjobb négy közé jutástól. Ha viszont az idény egészét nézzük, elsődleges céljainkat, azaz a rájátszásba kerülést és a fiatalok szerepeltetését maximálisan teljesítettük. Meg kell találnunk azokat a pontokat, amelyekben javulni tudunk a következő évadban.

Sterbenz László: – Ha hárompontosdobásaink bepotyognak, mint a majálison vagy a vidámparkokban, nemcsak plüsst, hanem meccset nyerni is van esélyünk. Ez most bekövetkezett. A Debrecen mindig is szimpatikus ellenfél volt. Ezúttal is teljesen fair, sportszerű és komoly mérkőzést játszottunk. Annak ellenére, hogy sokan azt gondolták, a hetedik helyért vívott párharc komolytalan lesz, nem volt az. Becsületes, tisztességes összecsapásokat vívtunk.