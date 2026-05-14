Seregély Míra felkerült a draftlistára a PWHL-ben

A 23 éves csatár az egyike annak a 235 játékosnak, akikből a 2026–2027-es idényben szereplő 11 együttes választhat.

„Nálam feltétel volt, hogy fejezzem be az amerikai egyetemet, mert csak akkor lehetett a draftra jelentkezni. Három új csapat lesz a PWHL-ben, és úgy ítéltük meg, hogy most lehet esélyem bekerülni, hiszen egy játékos maximum kétszer kerülhet a draftlistára” – mondta csütörtökön az MTI-nek Seregély, aki a Maine Egyetem színeiben négy idény alatt 127 mérkőzésen 61 pontot (25 gól, 36 gólpassz) gyűjtött, majd tavalyi hazatérését követően egy szezont húzott le a HK Budapestnél, ahol 24 alapszakasz-találkozón 30 (13, 17), míg 4 playoffmeccsen 6 (3, 3) pontot termelt.

A válogatott játékos hét felnőtt-világbajnokságon szerepelt idáig.

A PWHL-ben eddig egyetlen magyar születésű játékos lépett jégre, a 2023–2024-es nyitóidényben Gasparics Fanni az Ottawában 15 találkozón egyszer volt eredményes.

Az idei PWHL-draftlistán még egy magyar válogatott játékos neve szerepel, az amerikai születésű Hayley Williams, aki a legutóbbi szezonban nem játszott.