Olaszország: Nagy Ádám számára is megoldást kereshetnek

PÓR KÁROLY
2026.05.12. 15:23
Nagy Ádám két év után távozhat a Speziától (Fotó: AFP)
A Citta della Spezia helyi portál részletes összeállítást közöl a Serie B-ből kiesett Spezia Calcio labdarúgócsapatánál várható nyári változásokról – a cikk a 88-szoros magyar válogatott középpályás, Nagy Ádám jövőjére is kitér.

 

A Spezia a múlt héten a Pescara elleni, idegenbeli 1–1-es döntetlennel a 19. helyen fejezte be a bajnokságot a 20 csapatos olasz másodosztályban, ezzel Nagy Ádám csapata kiesett a Serie B-ből. A magyar válogatott középpályást ugyan még egy évig szerződés köti a klubhoz, de a legfrissebb sajtóhírek szerint őt is érinthetik a keretben várható nyári változások.

A Citta della Spezia helyi portál arról ír, hogy a Spezia Calcio kerete kilencven százalékban átalakul a nyáron a kiesés után. A kölcsönkapott játékosok és a lejáró szerződésű játékosok kivétel nélkül távoznak, de olyanoktól is megválhat a klub, akiknek a következő idényre is érvényes lenne a szerződésük.

„Több játékosnak még egy évig él a szerződése. Közéjük tartozik Mouhamadou Sarr, Ales Mateju, Giuseppe Di Serio, Nagy Ádám és Szymon Zurkowski is. Mindegyikük esetében elmondhatjuk, távolodnak a Piccótól (a Spezia stadionja – a szerk.). A lengyel játékos szerződését felbontanák, de a többiek ügyében is keresik a megoldást” – fogalmaz a Citta della Spezia.

Információink szerint a napokban ülhet le a klub vezetősége, hogy egyeztessen a szóban forgó játékosokkal, nem lenne meglepetés, ha közös megegyezéssel megszüntetnék a jövő évre is érvényes megállapodásokat – Nagy Ádám esetében is erre lehet számítani.

A 30 éves, 88-szoros válogatott középpályás 2024 nyarán a Pisából szerződött a Speziához, melynél azóta 78 tétmeccsen szerepelt, ebben az idényben 25 bajnokin játszott (többnyire kezdőként), két gólpasszt adott.  

 

