Nagy Krisztián került ki utolsónak a magyar férfi jégkorong-válogatott világbajnoki keretéből

Az elmúlt héten egy játékossal a benevezhető 25 fő felett készült a csapat, így aztán a szerdán zárult finn döntőben érdekelt Galló Vilmos pénteki megérkezése miatt a szakmai stábnak döntenie kellett. A szűkítés Nagy Krisztiánt érintette, ugyanakkor ő is marad a küldöttséggel.

„A Kanada elleni szerdai mérkőzéssel lezárult a felkészülésünk, és bár nyilván bennünk is van mindig kétely, hogy jó ötlet-e ilyen topcsapattal játszani utoljára a torna előtt, mert benne van a pakliban, hogy nem jó élményeket szerzünk, most ennek abszolút az ellenkezője történt” – mondta Majoross Gergely szövetségi kapitány.

A 3–1-es vereséggel zárult meccs szerinte kiváló volt abból a szempontból is, hogy a legmagasabb szinten tesztelhették tovább azokat az elemeket, amikben esetleg még nem annyira pontosak. A kapitány kiemelte, ezek után alakították ki a végső keretet, és úgy döntöttek, hogy 14 csatárral, nyolc hátvéddel és három kapussal vágnak neki a világbajnokságnak. Bizonyos találkozókon hét hátvéddel és 13 csatárral, máskor 8+12-vel állnak majd ki.

A szövetség tájékoztatása szerint a tavalyi történelmi bennmaradást elérő 25-ös névsorból 15-en maradtak mostanra. Van ellenben öt A-csoportos vb-újonc: Csollák Márkó, Hegedüs Levente, Nemes Márton, Ravasz Csanád és Sárpátki Tamás – közülük Nemes és Sárpátki divízió 1/A-vb-ken már szerepelt, Csolláknak, Hegedüsnek és Ravasznak ellenben a mostani lesz az első felnőtt-vb-je, rögtön a legjobbak között.

A csapat pénteken tart még egy jeges edzést a Swiss Life Arenában, aztán szombat délután 16.20-kor kezdődik a Finnország elleni mérkőzés, vasárnap pedig már jön az Ausztria elleni rangadó is.

A MAGYAR VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)

Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)