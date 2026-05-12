Kikapott a Voluntari-tól, az utolsó fordulóban dől el, visszajut-e az élvonalba a Sepsi

ROMÁN LIGA 2

FELSŐHÁZ, 9. FORDULÓ

FC VOLUNTARI–SEPSI OSK 2–0 (2–0)

Voluntari, Anghel Iordanescu Stadion. Vezette: Vidican

VOLUNTARI: Chioveanu – Tolea (Toma, a szünetben), Onisa, Crisan – I. Gheorghe, Cvek, Petculescu, Schieb, D. Andrei (Gutea, 72.) – Babic (Vencu, 89.), Roman (Haita, 72.). Vezetőedző: Florin Pirvu

SEPSI: Ungureanu – Otelita (Oroian, 74.), Harut (Virtej, 86.), Dobrosavlevici, Fabio Vianna (Aganovic, 53.) – Iglesias (Oberlin, 53.), Paun – Techeres, Heras, Davordzie – Mawa. Vezetőedző: Ovidiu Burca

Gólszerző: Roman (22.), Cvek (27.)

Nem sikerült a rájátszás utolsó előtti fordulójában bebiztosítania visszajutását a román élvonalba a Sepsi OSK-nak, de a Voluntari-ban vereséget szenvedő székelyföldi csapatnak a hétvégén is csupán egyetlen pontra lesz szüksége a második helye bebiztosításához.

Az ötpontos előnnyel érkező Sepsi túlságosan biztonsági futballra törekedett üldözője otthonában, miközben a jóval rámenősebb és dinamikusabb Voluntari sorra alakította ki a helyzeteket Bogdan Ungureanu kapu előtt. A hazaiak az első félidő közepén két nagyon hasonló gólt szereztek, Mihai Roman egy balról, majd Lovro Cvek egy jobbról érkező beadást fejelt előrevetődve a jobb alsó sarokba. A szentgyörgyi támadójáték erőtlenségét jelzi, hogy az első negyvenöt percben csak két belső védője, Denis Harut és Alin Dobrosavlevici veszélyeztetett egy-egy fölé szálló fejessel.

A szünet után pedig már hiába váltott sebességet és terelte a játékot a hazai térfélre a közel 200 szurkolója által hajtott Sepsi, nagy helyzetet továbbra sem tudott kialakítani, és kaput eltaláló lövés/fejes nélkül zárta a találkozót. Csupán a hazai lehetőségek számát tudta csökkenteni a székelyföldi csapat– bár Robert Petculescu, majd a hajrában Matko Babic is egyedül törhetett kapura, Ungureanu mindkétszer védett. 2–0

Az utolsó fordulóban a Sepsi hazai pályán játszik a Chindia Targoviste ellen, míg a Voluntari a Steaua vendége lesz – azonos pontszám esetén az alapszakaszban több pontot szerző szentgyörgyiek jutnak fel az élvonalba. Most így fest az állás: 1. Corvinul 68 pont, 2. Sepsi OSK 63, 3. Voluntari 61.