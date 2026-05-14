Birkózás: Sillei arany-, Bárány-Almási ezüstérmes az U17-es Eb-n

A kötöttfogású fiúk által begyűjtött ezüst és bronz után a leány birkózóink is megkezdték az éremtermelést a bulgáriai Szamokovban zajló U17-es Európa-bajnokságon. A csütörtök esti éremmeccsek között három súlycsoportban is érdekeltek voltak a mieink, méghozzá két döntőben és egy bronzmeccsen.

Először az U17-es és U15-ös Európa-bajnok, U17-es vb-második Sillei Jankának volt jelenése az 57 kilósok fináléjában, aki az előző napon szenzációs birkózással, mindhárom meccsét tussal megnyerve jutott el a döntőig, amelyben az ukrán Marija Poltorak várt rá. A Vasas szupertehetsége az aranycsatában sem lassított, és már az első menetben, 2–0-s előnyben kétvállra fektette ellenfelét, és

15 esztendősen immár az ötödik korosztályos Európa-bajnoki címét ünnepelhette.

Ráadásul úgy, hogy tavaly még a 46 kilósok között győzött, most pedig már három (!) súlycsoporttal feljebb, az 57 kilósoknál diadalmaskodott.

Sillei Janka ismét a dobogó tetején az U17-es Eb-n Forrás: UWW/MBSZ

Sillei után Veres Szonján volt a sor a 65 kilósok bronzmérkőzésén a moldovai Margarita Lisita ellen. A Budapesti Honvéd-KIMBA reménysége 6–0-ra kikapott, így az ötödik helyen végzett.

A csütörtöki helyosztók legvégén következett az újabb magyar érintettségű finálé a 73 kilós súlycsoportban, az U17-es Eb-harmadik Bárány-Almási Bianka és az U17-es vb-bronzérmes, U15-ös Európa-bajnok ukrán Szolomija Petriv között. A Kiskunfélegyházi BSE-KIMBA versenyzője nem bírt riválisával, 6–0-ra vereséget szenvedett a fináléban, ezzel

a tavalyi bronza után az idén ezüstöt szerzett a kadétok kontinensviadalán.

Bárány-Almási Bianka (pirosban) ezüstérmet nyert az U17-es Eb-n Forrás: UWW/MBSZ

Mindeközben csütörtök délelőtt újabb négy magyar lány kezdte meg a szereplését az Eb-n. Köztük a magyar csapat egyik legnagyobb ásza, a regnáló Európa-bajnok és vb-harmadik

Zsitovoz Mária (53 kg), aki ezúttal is igazolta tehetségét és brillírozott.

Az ESMTK-KIMBA ígérete ellenállhatatlanul küzdött: első meccsén technikai tussal verte svéd ellenfelét a nyolcaddöntőben, majd lengyel riválisát 10–0-nál betusolta a következő körben, aztán a döntőbe jutásért pedig az azeri versenyzőt is technikai fölénnyel múlta felül, így pénteken az Eb-címvédésért léphet szőnyegre román riválisával szemben.

Zsitovoz Mária nagy léptekkel halad a címvédés felé Forrás: UWW/MBSZ

Busch Bianka (40 kg) és Szentpál Vivien (46 kg) a negyeddöntőben, Balázs Zea (61 kg) a nyolcaddöntőben kapott ki. Hármuk közül csak Busch folytathatja majd másnap, a vigaszágon automatikusan a bronzért küzdhet.

Négy versenynapot követően a magyar válogatott négy éremmel, egy arannyal, két ezüsttel és egy bronzzal áll.

(Kiemelt képen: Sillei Janka Forrás: UWW/MBSZ)