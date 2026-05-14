Carlo Ancelotti a 2030-as világbajnokságig brazil szövetségi kapitány marad

A 66 éves olasz szakembert tavaly nevezték ki az ötszörös vb-győztes válogatott élére, amellyel most a nyári világbajnokságra készül.

A brazilok a marokkóiakkal, Haitivel, valamint a skótokkal szerepelnek azonos csoportban a június 11-én kezdődő tornán, amelyet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek.

Ancelotti a brazil válogatott előtt csak klubcsapatokat irányított, nyert bajnoki címet Olaszországban, Angliában, Németországban, Spanyolországban, valamint Franciaországban is, és öt alkalommal vezette sikerre együtteseit a Bajnokok Ligájában: kétszer az AC Milannal, háromszor pedig a Real Madriddal diadalmaskodott. Az 1994-es vb-n másodedzője volt az olasz válogatottnak, amely épp a brazilokkal szemben veszítette el a döntőt tizenegyespárbajban.