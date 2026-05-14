Nem vált be a hármas csere női K–4-ben

A múlt héten Szegeden megrendezett világkupaversenyen nem úgy szerepelt a felnőtt női kajak négyes, ahogyan azt reméltük, csak a B-döntőben jutott szóhoz, ezért Tóth Dávid szövetségi kapitány három helyen is cserélt: Brandenburgban Csikós Zsóka mellett Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese és Gazsó Alida Dóra alkotja a kvartettet.

Nos, ez a viadal sem alakult a várakozásoknak megfelelően, a hölgyek az előfutamukban a hetedik helyen végeztek, idővel jutottak tovább a középfutamba, amelyben ötödikként zártak, ez újfent a B-döntőre volt elegendő. Ezzel szemben az U23-as lányok, Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna a szegedi vk-hoz hasonlóan ezúttal is kiharcolta az A-döntős szereplést.

„Sok idejük nem volt a felnőtteknek gyakorolni, ezen a héten összeállított egységről beszélünk. A futam után azt mondták a lányok, hogy ha egy-két összeülésnél többre lett volna idő, jobban mennek, és én is ezt láttam, sokat fejlődtek a második pályájukra. Az olimpiai kvalifikációs rangsor szempontjából is nagy szerencse, hogy a fiatalok döntőbe jutottak, ez dicséretes” – fogalmazott Tóth Dávid a Nemzeti Sportnak.

Az időjárás egyébként finoman fogalmazva sem nevezhető kedvezőnek, a hajnali órákban mindössze 3-4 fokot mutatott a hőmérő, hideg a víz és erős a szél: „Ez senkinek nem kedvez, ráadásul a szervezésben is vannak hiányosságok. Szeged után mindez kicsit olyan, mintha nem is világkupaversenyen szerepelnénk. És ezt nem csak mi gondoljuk így” – tette hozzá Tóth Dávid.

Csikós Zsókának másik ötkarikás számban, K–1 500 méteren is jelenése volt, az előfutamból jó teljesítménnyel jutott középfutamba. A királyszám klasszisa, Kopasz Bálint szintén így tett, ahogyan C–1 500 méteren Adolf Balázs és Kiss Ágnes, valamint C–2 200 méteren Opavszky Réka és Csorba Zsófia is.

A gyorsasági szakágban a csütörtöki nyitó napon összesen hét számban szoríthattunk középfutamban magyar versenyzőért, a fiatal női négyesünk mellett A-döntőbe jutott még a Kiss Ágnes és Nagy Bianka alkotta duó (C–2 500 m), valamint a szegedi vk-n remek diadalt elért kajak férfi négyesünk (Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor); Tótka K–1 200 méteren is szerepelt, sikerrel jutott be az éremfutamba.

A B-döntőbe került Adolf Balázs (C–1 1000) és Hodován Dávid (C–1 200). A parasportolók versenyében Kiss Péter Pál és Suba Róbert (KL1), illetve Varga Katalin (KL2) A-döntőbe jutott.