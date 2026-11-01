ÉLŐ

NB I: Újpest–Nyíregyháza 2–1

A Soroksár otthonában aratott győzelmével mozdult el a kiesőzónából a Kozármisleny

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
2026.11.01. 18:50
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Lovrencsics Balázs (balra) nem tudta növelni góljai számát (Fotó: Soroksár SC)
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NB II HR-Rent Kozármisleny élő közvetítés Soroksár SC labdarúgó NB II NB II 12. forduló
A labdarúgó NB II 12. fordulójában a fordulót kieső helyen kezdő Kozármisleny rendkívül szervezett játékot nyújtva, meglepetésre 1–0-ra legyőzte a hetek óta listavezető Soroksárt és ezzel egy helyet előre lépve a táblázaton a vonal fölé került.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–1 (0–0)
Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Muhari Gergő (Topálszki Szabin, Vargha Tamás)
SOROKSÁR: Radnóti (Jova L., 26.) – Kálnoki-Kis Zs., Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Vattay (Rónaszéki, 75.), Köböl, Bencze M. (Halmai, 79.) – Bagi (Gólik, 75.) – Lovrencsics B., Tuza (Czinege, 46.) . Vezetőedző: Korolovszky Gábor
KOZÁRMISLENY: Lékai – Vajda R., Fehér Cs., Stumpf, Turi – Herczeg, Geiger, Kozics (Kirchner, 46.), László K. (Molnár P., 86.) –  Szűcs P. (Debreceni Z., 77.), Kocsis D. Vezetőedző: Márton Gábor
Gólszerző: Szűcs P. (65.)
Kiállítva: Geiger (72.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Csak azok számára meglepetés a végeredmény, akik nem látták a vasárnap esti bajnoki mérkőzést. A kiesés rémétől fenyegetett Kozármisleny az első perctől kezdve bátran futballozott, egyetlen pillanatra sem állt be bekkelni. A hazaiak ugyanakkor a várakozással ellentétben kényelmesen játszottak, semmiféle nyomást nem helyeztek a vendégek kapujára. Az első játékrészben nem sokat forogtak veszélyben a kapuk, Lékai Máténak és a bravúrba belesérülő Radnóti Dánielnek csupán egyszer kellett nagyot védenie a szünetig. 

A második játékrészben nagyobb lendülettel  kezdett a házigazda, de egészen Bencze Márk felső kapufájáig nem akadt nagyobb helyzete. A lécről kipattanó labdát követően aztán ragyogóan vitte végig a kontrát Márton Gábor együttese, Szűcs Patrik pedig nem hibázta el a ziccerét. A gól jót tett a meccsnek, és miután a játékvezető kiállította Geiger Bálintot, már sorra jöttek a hazai helyzetek. A legközelebb Lovrencsics Balázs járt az egyenlítő gól megszerzéséhez, de fejesénél hiába volt már verve Lékai Soma is, Stumpf Gábor a gólvonalról menteni tudott. A hajrában sorozatban ívelte a kapu elé a labdákat a házigazda, ám a mislenyi védelem stabilan állt a lábán és sikeresen védte meg kapuját a góltól. 

A baranyai gárda a szerdai MOL Magyar Kupa mérkőzést követően a bajnoki összecsapáson is megtréfálta a Soroksárt, a látottak alapján nem érdemtelenül vitte haza a három pontot. 0–1

PERCRŐL PERCRE

 

NB II HR-Rent Kozármisleny élő közvetítés Soroksár SC labdarúgó NB II NB II 12. forduló
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