FIFPro: hat világbajnok spanyol jelölt az előző idény álomcsapatába

2026.11.02. 20:06
Fotó: Getty Images
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FIFPro Év Csapata szavazás FIFPro
A labdarúgók nemzetközi érdekképviseleti szervezete (FIFPro) hétfőn nyilvánosságra hozta annak a 26 játékosnak a nevét, akikből összeállítja az előző idény álomcsapatát.

A szakmai szavazáson 73 ország 19 806 labdarúgója voksolhat – a 2025. augusztus 4. és 2026. július 19., azaz a világbajnoki döntő napja közötti teljesítmény figyelembe véve –, a végeredményt jövő hétfőn közlik.

A FIFPro honlapja alapján a listára a világbajnok spanyol válogatottból hatan kerültek fel, míg a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain négy játékossal képviselteti magát.

A FIFPro álomcsapatának jelöltjei
Kapusok: Thibaut Courtois (belga, Real Madrid), Emiliano Martínez (argentin, Aston Villa/Chelsea), David Raya (spanyol, Arsenal)
Védők: Pau Cubarsí (spanyol, FC Barcelona), Marc Cucurella (spanyol, Chelsea/Real Madrid), Virgil van Dijk (holland, Liverpool FC), Gabriel (brazil, Arsenal), Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain), William Saliba (francia, Arsenal), Dayot Upamecano (francia, Bayern München)
Középpályások: Jude Bellingham (angol, Real Madrid), Bruno Fernandes (portugál, Manchester United), Enzo Fernández (argentin, Chelsea/Manchester City), Pedri (spanyol, FC Barcelona), Declan Rice (angol, Arsenal), Rodri (spanyol, Manchester City/FC Barcelona), Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain)
Támadók: Erling Haaland (norvég, Manchester City), Harry Kane (angol, Bayern München), Hvicsa Kvarachelia (grúz, Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (francia, Real Madrid), Lionel Messi (argentin, Inter Miami), Michael Olisé (francia, Bayern München), Cristiano Ronaldo (portugál, Al-Naszr), Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)

 

FIFPro Év Csapata szavazás FIFPro
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