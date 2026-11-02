Tenisz: bravúr a hatszoros első a spanyolok ellen

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.11.02. 19:10
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Tenisz Fazekas Vencel Mokán István Damján junior Davis-kupa utánpótlás Kairo utánpótlássport
A kairói junior tenisz Davis-kupa első csoportmeccsén a magyar válogatott 2:1-re nyert a sorozat hatszoros első helyezettje ellen.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a Nagy Zoltán vezette együttes Kairóban drámai csatában nyerte meg a junior Davis-kupában az első csoportmérkőzését.

A nyitó találkozón Fazekas Vencel hatalmas küzdelemben 6:4, 4:6, 7:6-ra győzött Ian Barroeta ellen.

Következett Mokán István Damján és Fernando Fontan Pardo De Santayana mérkőzése. Az idei az U16-os egyéni Eb-n második magyar teniszezőnek négy...

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Tenisz Fazekas Vencel Mokán István Damján junior Davis-kupa utánpótlás Kairo utánpótlássport
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