Tenisz: bravúr a hatszoros első a spanyolok ellen
A kairói junior tenisz Davis-kupa első csoportmeccsén a magyar válogatott 2:1-re nyert a sorozat hatszoros első helyezettje ellen.
A magyar szövetség tájékoztatása szerint a Nagy Zoltán vezette együttes Kairóban drámai csatában nyerte meg a junior Davis-kupában az első csoportmérkőzését.
A nyitó találkozón Fazekas Vencel hatalmas küzdelemben 6:4, 4:6, 7:6-ra győzött Ian Barroeta ellen.
Következett Mokán István Damján és Fernando Fontan Pardo De Santayana mérkőzése. Az idei az U16-os egyéni Eb-n második magyar teniszezőnek négy...
Legfrissebb hírek