Csertői Aurél győzelemmel debütált Nagykanizsán, a Barcika és a Kövesd is három góllal nyert idegenben – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

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A 13 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:

KARCAGI SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–3 (0–3) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Iványi Gábor (Szabó Dániel, Bán Kristóf Patrik)

KARCAG: Varga N. – Kovalovszki, Győri Á., Szekszárdi T., László D. – Szűcs K., Girsik Á. (Fábián B., 66.), Györgye (Halácsi, 75.) – Székely D. (Pap Zs., 36.), Varga K. (Asztalos N., 75.) – Kohut M. (Fazekas L., 75.). Vezetőedző: Varga Attila

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B. (Csörgő V., 82.), Vajda S. (Ternován, 60.) – Vörös (Perpék, 82.), Zachán, Csatári G. – Silling (Vincze D., 60.), Kovács P. (Keresztes Z., 60.), Hajdú R. Vezetőedző: Máté Péter

Gólszerző: Kovács P. (22., 36., 44. – az első kettőt 11-esből)

Kiállítva: László D. (31.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Jól kezdtük a meccset, mind hozzáállásban, mind játékban. Azonban nem szeretnék az első félidei dolgokról beszélni. A második játékrészben a helyén volt a játékosaim szíve, hiszen emelt fővel küzdötték végig a mérkőzést. Gratulálok a Mezőkövesdnek.

Máté Péter: – Gratulálok a csapatomnak, tovább sok sikert az ellenfélnek.

FC Nagykanizsa–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0 (Borsos, 4.) – Kiállítva: Kucman (46., Nagykanizsa), Rjasko (78., Szeged) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–3 (Jazsik 9., Ferencsik B. 34., Koliada 90+3.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Később kezdődik:

17.00 Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny

Hétfőn rendezik:

19.30 Diósgyőri VTK–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!