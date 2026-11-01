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NB I: Ferencváros–Paks 0–0

Csertői Aurél győzelemmel debütált Nagykanizsán, a Barcika és a Kövesd is három góllal nyert idegenben – ez történt az NB II-ben

R. Z.R. Z.
2026.11.01. 14:57
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A Mezőkövesd (fehérben) három gólt szerzett az első félidőben Karcagon (Fotó: Vígh Attila/Karcagi SC)
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Szentlőrinc NB II HR-Rent Kozármisleny Kolorcity Kazincbarcika SC FC Nagykanizsa Karcagi SC Soroksár SC labdarúgó NB II NB II 12. forduló Szeged-Csanád Grosics Akadémia Mezőkövesd Zsóry FC
A labdarúgó NB II 12. körében három mérkőzést rendeztek vasárnap 13 órai kezdettel. Csertői Aurél győzelemmel debütált a Nagykanizsa kispadján. Az újonc egy két piros lapot is hozó meccsen győzte le 1–0-ra a Szegedet, amelyet így meg is előzött a tabellán. Továbbra is remekül teljesítenek a borsodi kék-sárga csapatok. A Mezőkövesd már az első félidőben eldöntötte a Karcag elleni találkozót. Máté Péter együttesében Kovács Patrik triplázott, igaz, két gólt tizenegyesből szerzett a fiatal támadó. A Kazincbarcika is korán eldöntötte a három pont sorsát Szentlőrincen. Kuttor Attila együttese a szünetben már két góllal vezetett, majd a 90. perc letelte után harmadszor is betalált. A fordulóban két mérkőzést rendeznek még, vasárnap késő délután a Soroksár a Kozármislenyt fogadja, hétfő este pedig a Kecskemét Diósgyőrbe látogat.

 

LABDARÚGÓ NB II 
12. FORDULÓ

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A 13 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:

KARCAGI SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–3 (0–3) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Iványi Gábor (Szabó Dániel, Bán Kristóf Patrik)
KARCAG: Varga N. – Kovalovszki, Győri Á., Szekszárdi T., László D. – Szűcs K., Girsik Á. (Fábián B., 66.), Györgye (Halácsi, 75.) – Székely D. (Pap Zs., 36.), Varga K. (Asztalos N., 75.) – Kohut M. (Fazekas L., 75.). Vezetőedző: Varga Attila
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B. (Csörgő V., 82.), Vajda S. (Ternován, 60.) – Vörös (Perpék, 82.), Zachán, Csatári G. – Silling (Vincze D., 60.), Kovács P. (Keresztes Z., 60.), Hajdú R. Vezetőedző: Máté Péter
Gólszerző: Kovács P. (22., 36., 44. – az első kettőt 11-esből)
Kiállítva: László D. (31.)
MESTERMÉRLEG
Varga Attila: – Jól kezdtük a meccset, mind hozzáállásban, mind játékban. Azonban nem szeretnék az első félidei dolgokról beszélni. A második játékrészben a helyén volt a játékosaim szíve, hiszen emelt fővel küzdötték végig a mérkőzést. Gratulálok a Mezőkövesdnek.
Máté Péter: – Gratulálok a csapatomnak, tovább sok sikert az ellenfélnek. 

FC Nagykanizsa–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0 (Borsos, 4.) – Kiállítva: Kucman (46., Nagykanizsa), Rjasko (78., Szeged) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–3 (Jazsik 9., Ferencsik B. 34., Koliada 90+3.) – vége  – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Később kezdődik:

17.00 Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny

Hétfőn rendezik:

19.30 Diósgyőri VTK–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

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Szentlőrinc NB II HR-Rent Kozármisleny Kolorcity Kazincbarcika SC FC Nagykanizsa Karcagi SC Soroksár SC labdarúgó NB II NB II 12. forduló Szeged-Csanád Grosics Akadémia Mezőkövesd Zsóry FC
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