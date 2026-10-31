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Három piros, két gól, egy kihagyott büntető – feszült meccsen ikszelt egymással az Ajka és a Gyirmót

TÓTHPÁL ZOLTÁNTÓTHPÁL ZOLTÁN
2026.10.31. 16:53
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Nem bírt egymással az Ajka és a Gyirmót (Fotó: Gyirmót FC Győr/Facebook)
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A labdarúgó NB II 12. fordulójában az FC Ajka feszült hangulatú mérkőzésen hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Gyirmót FC Győrrel szombat délután.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
FC AJKA–GYIRMÓT FC GYŐR 1–1 (1–1)
Ajka, Városi Sportcentrum. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Tóth Csaba János)
AJKA: Simon – Kenderes, Bacsa, Németh E., Csorba – Bocskay, Doncsecz – Décsy (Szarka, 85.), Szabó B. (Pintér A., 85.), Artner D. (Papp M., 63.) – Csóka D. Vezetőedző: Artner Tamás
GYIRMÓT: Papp L. – Medgyes (Hajdú Á., 74.), Lányi, Kiss N., Nagy T. – Madarász (Németh T., 65.), Rácz (Kicsun, 65.), Berecz – Tollár, Novák (Vasvári, 65.), Iván (Pejovics, 62.). Vezetőedző: Weitner Ádám
Gólszerző: Szabó B. (34. – 11-esből), ill. Nagy T. (14.)
Sárga lap: Szabó B. (28.), Bocskay (35.), Csorba (41.), ill. Papp (34.), Kicsun (74.)
Kiállítva: Csorba (60.), ill. Lányi (60.), Kicsun (90+3.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Indulatok voltak, játék már kevésbé – de legalább látott két gólt az ajkai Városi Sportcentrum közönsége az első félidőben. A bajnokságot meglepően jól kezdő újonc szerzett vezetést a bakonyiak otthonában, miután a 14. percben Nagy Tamás nevéhez méltóan, 18 méterről nagy gólt lőtt a hazai csapat kapujába.

A folytatásban is inkább a gyirmótiak irányították a mérkőzést, nem igazán volt benne a játék képében az ajkai egyenlítés. A 34. percben mégis betalált a hazai gárda, miután Szabó Bence értékesített egy tizenegyest, amelynek jogosságán azért lehetett volna vitatkozni...

A játékosok pedig vitatkoztak is, az első játékrész hátralévő perceiben sok volt a szövegelés és a szabálytalanság, folyamatos játék alig alakult ki. A döntetlen állás összességében megfelelt a játék képének.

A második félidő sokkal lendületesebben kezdődött, két helyzettel az egyik és a másik kapu előtt, meg egy újabb tizenegyessel az 53. percben: Novák Csanád megszerezhette volna a vezetést a Gyirmótnak a büntetőpontról, ám félmagas, nem túl jól helyezett lövését Simon Barnabás kiütötte.

A valamivel jobb futball után aztán szomorúan kellett megállapítani, hogy ismét az indulatoké lett a főszerep: a játékosok egymás után követték el a szabálytalanságokat, aminek két piros lap lett a következménye. A 60. percben a gyirmóti Lányi Bence egy kemény belépő miatt jutott egyből a kiállítás sorsára, de ugyanebben a percben Csorba Noel is megkapta a második sárga lapját, így az Ajka is megfogyatkozott az utolsó félórára.

A hajrában a Gyirmót előtt még egy nagyobb helyzet adódott a győzelem megszerzésére, újabb gól viszont már nem született. Bana Gergely játékvezető viszont a 90+3. percben felmutatott még egy piros lapot, a csereként pályára küldött – és amúgy agilisan mozgó – Kicsun Jevhenyi kapta meg a második sárgáját, így perccel korábban indulhatott zuhanyozni, mint a csapattársai. 1–1

 

PERCRŐL PERCRE

 

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