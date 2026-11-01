Hiába a Lőrinc mezőnyfölénye, kettővel vezet a Barcika

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–2 (0–2) – ÉLŐ

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 200 néző. Vezeti: Juhász Bálint (Bertalan Dávid, Halmai Kristóf)

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac (Harsányi, a szünetben), Poór, Milovanovic, Kiss-Szemán – Dinnyés (Kun B., 35.), Szolgai – Jung, Samson, Czérna (Rideg, 58.) – Oláh B. Vezetőedző: Nikházi Márk

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Szabó T., Ferencsik, Nagy Zs., Ferenczi – Kártik – Jazsik, Szőke, Hudák, Holender – Gresó (Varjas, 52.). Vezetőedző: Kuttor Attila

Gólszerző: Jazsik (9.), Ferencsik (34.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Szentlőrinc a bajnokságban eddig mindössze egy vereséget szenvedő Kazincbarcika ellen.