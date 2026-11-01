ÉLŐ

NB I: Puskás Akadémia–DVSC 1–1

Hiába a Lőrinc mezőnyfölénye, kettővel vezet a Barcika

KVANDUK BENCEKVANDUK BENCE
2026.11.01. 12:51
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Kuttor Attila a Szentlőrinc elleni győztes utat mutatja a barcikaiaknak (Fotó: Czinege Melinda)
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Szentlőrinc NB II Kolorcity Kazincbarcika SC élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 12. forduló
A labdarúgó NB II 12. fordulójában a 11. helyen álló Szentlőrinc a hatodik helyen álló Kazincbarcikát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–2 (0–2) – ÉLŐ
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 200 néző. Vezeti: Juhász Bálint (Bertalan Dávid, Halmai Kristóf)
SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac (Harsányi, a szünetben), Poór, Milovanovic, Kiss-Szemán – Dinnyés (Kun B., 35.), Szolgai – Jung, Samson, Czérna (Rideg, 58.) – Oláh B. Vezetőedző: Nikházi Márk
KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Szabó T., Ferencsik, Nagy Zs., Ferenczi – Kártik – Jazsik, Szőke, Hudák, Holender – Gresó (Varjas, 52.). Vezetőedző: Kuttor Attila
Gólszerző: Jazsik (9.), Ferencsik (34.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Szentlőrinc a bajnokságban eddig mindössze egy vereséget szenvedő Kazincbarcika ellen.

 

Szentlőrinc NB II Kolorcity Kazincbarcika SC élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 12. forduló
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