Pat Cortina lett az olasz férfi hokiválogatott szövetségi kapitánya

2026.11.02. 19:34
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Fotó: FB/Italia.Hockey
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olasz jégkorong-válogatott Pat Cortina Olaszország
A Magyar Jégkorong Hírességek Csarnokába is bekerült Pat Cortina lett az olasz férfi válogatott szövetségi kapitánya.

„Azért választottam Olaszországot, mert sokkal tartozom annak a nemzetnek, amely befogadott, és szeretnék valamit visszaadni neki. Ez egy új út kezdete, amelynek a felelősségre és a tisztességre kell épülnie” – fogalmazott a kanadai szakember az olasz szövetség honlapján, aki szövetségi kapitányként a magyar férfi és női jégkorong-válogatottat is feljuttatta a világ élvonalába.

Cortina 23 év után tér vissza Olaszországba, ahol a nemzeti csapatot 2000 és 2003 között irányította, de volt klubcsapat edzője is.

A 62 éves tréner első számú feladata, hogy a jelenleg a divízió I/A-ban szereplő olasz válogatott kijusson a francia Alpokban sorra kerülő, 2030-as téli olimpiára. Az új szakmai stáb hétvégén, a Lengyelországban sorra kerülő Európai Nemzetek Kupáján mutatkozik be.

 

olasz jégkorong-válogatott Pat Cortina Olaszország
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