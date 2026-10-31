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NB I: ZTE–MTK 0–0

Nincs már veretlen csapat az NB II-ben, a Tiszakécske hazai pályán kapott ki a Viditől

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2026.10.31. 16:51
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Németh Dániel (balról a második) gólja három pontot ért a Vidinek Tiszakécskén (Fotó: Videoton FC Fehérvár)
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NB II Vidi Tiszakécskei LC Videoton FC Fehérvár Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 12. forduló
A labdarúgó NB II 12. fordulójában a Videoton 1–0-ra nyert az eddig veretlen Tiszakécske otthonában. Az első félidőben rengeteg lehetőséget elhibáztak a hazaiak, a kihagyott helyzetek pedig megbosszulták magukat.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–1 (0–0)
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Takács Ákos (Tőkés Róbert, László István Sándor)
TISZAKÉCSKE: Esery – Balla D., Polgár K., Szekér, Baranyai – Varga J., Lucas – Pataki B. (Terbe, 80.), Bódi Á. (Horváth E., 64.), Sós B. (Kócs-Washburn, 71.) – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
VIDEOTON: Vas B. – Köllő, Kelemen D., Spandler – Kojnok (Kovács D. a szünetben), Derekas, Nagy D. (Zsótér, 76.), Bedi, Kovács K. – Nagy Z. (Kovács E., 62.), Németh D. (Bartusz, 86.). Vezetőedző: Bekő Balázs
Gólszerző: Németh D. (63.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Hétfőn jelentette be honlapján a Videoton FC Fehérvár, hogy közös megegyezéssel távozik a csapat kispadjáról Pető Tamás vezetőedző. Az eddig veretlen Tiszakécske otthonában lejátszott bajnoki mérkőzésen így már Bekő Balázs – aki eddig is az edzői stáb tagja volt – irányította a fehérváriakat.

A kécskeiek kezdőjében Bódi Ádám, Sós Bence és Varga József személyében három olyan játékos is helyet kapott, aki korábban kisebb-nagyobb ideig a fehérváriakat erősítette. A tabellán nyolc pozícióval előrébb helyezkedő házigazda kezdte jobban a mérkőzést, az első tíz percben Myke Ramos és Sós Bence kettőse okozott sok fejtörést a fehérvári védelemnek. A 26. percben nagyon közel jártak a gólhoz a vendégek, Nagy Zoárd azonban hét méterről csúnyán a kapu fölé fejelte a labdát. Ezután Ramos percei következtek, a hazaiak támadója a 30. percben a jobb felső sarok mellé fejelt, majd a 36. percben már eltalálta ugyan a kaput, de a lövését Vas Bálint védte.

A második félidő is hazai lehetőséggel kezdődött, de ezután a vendégek percei következtek. Előbb az 56. percben került helyzetbe a Vidi. Németh Dániel eltolta a labdát a hazaiak kapusa mellett, aki buktatta. Tizenegyes járt volna a vendégeknek, de a partjelző lest intett, így a hazaiak jöhettek szabadrúgással. A visszajátszások alapján azonban egyáltalán nem biztos, hogy ez jó döntés volt. A 63. percben ismét Németh Dániel volt a főszereplő, a fehérváriak támadója Kovács Krisztián beadása után négy méterről lőtt a jobb alsó sarokba. A kapott gól mintha kicsit megfogta volna a hazaiakat, akik, bár továbbra is támadásban maradtak, helyzetekig nem igazán jutottak el. A háromperces hosszabbítás utolsó percében egyenlíthetett volna a Tiszakécske, de Baranyai Nimród hat méterről a kapu fölé vágta a labdát.

A Videoton először nyert meccset idegenben ebben a bajnokságban, a Tiszakécske veresége miatt pedig már nincs veretlen gárda az első és másodosztály 28 csapata között. 0–1

 

 

 

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NB II Vidi Tiszakécskei LC Videoton FC Fehérvár Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 12. forduló
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