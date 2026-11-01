Csertői Aurél győzelemmel mutatkozott be a Nagykanizsa kispadján

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

FC NAGYKANIZSA–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 (1–0)

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 400 néző. Vezette: Papp Ádám (Mohos Milán, Kulman Tamás)

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Szanyi (Stefan, a szünetben), Horváth M., Puskás Zs. – Kovács B., Kucman – Garai, Zsolnai (Major, 28.), Heles (Kapornai, 81.) – Borsos (Lőrincz B., 61.). Vezetőedző: Csertői Aurél

SZEGED: Illés – Kalmár (Tóth B., 34.), Rjasko, Széles, Vékony – Posztobányi (Ádám M., 76.), Márkvárt (Rabatin, 60.) – Bodnár B., Miskolczi, Haragos (Zekics, a szünetben) – Tóth-Gábor (Mádi, 60.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Borsos (4.)

Sárga lap: Kucman (29.), Major (41.), Heles (78.), ill. Tóth B. (36.), Miskolczi (42.)

Kiállítva: Kucman (46.), ill. Rjasko (78.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Alighanem ilyen kezdésről álmodott Csertői Aurél, aki a Szeged-Csanád Grosics Akadémia elleni bajnokin debütált a Nagykanizsa kispadján. Az Olajbányász Stadionban már a 4. percben megszerezte a vezetést a hazai csapat, Borsos Filip egy jobb oldali szöglet után öt méterről bólintott a szegediek kapujába.

A korai kanizsai gól után a Szeged vette át a játék irányítását, de komolyabb helyzetet nem tudott kialakítani. A mérkőzésre jellemző állapotokról sok mindent elmondott, hogy 42 percnyi játék után már négy sárga lapot is kiosztott Papp Ádám játékvezető. NB II-es mércével is gyenge színvonalú első félidőt produkáltak a csapatok, rengeteg szabálytalansággal és hasonlóan sok technikai hibával.

A második félidő is egy fontos eseménnyel vette kezdetét: mindösszesen húsz másodperc telt el csak a középkezdés óta, amikor Kucman Máté megkapta a második sárga lapját is, utána pedig a pirosat, így megfogyatkozott a Nagykanizsa. Az emberelőnybe kerülő Szeged pár percig beszorította ellenfelét, de átütő erő továbbra sem volt a játékában, így a kanizsaiak különösebb gond nélkül hatástalanították a próbálkozásokat.

A hajrához közeledve a korábbi élvonalbeli gólkirály, Ádám Martin is pályára lépett, ám ez sokat nem ért, merthogy a 78. percben a Szeged is tíz emberre fogyatkozott. Mihajlo Rjasko egy kakaskodás után jutott a kiállítás sorsára, nagyban megkönnyítve ezzel a Nagykanizsa dolgát az utolsó percekben.

A hátralévő időben a Szeged ugyan birtokolta a labdát, de nagy veszélyt továbbra sem jelentett – a szervezetten védekező Nagykanizsa megérdemelten tartotta otthon a három pontot, és győzelmének köszönhetően megelőzte a Szegedet a tabellán. 1–0

PERCRŐL PERCRE