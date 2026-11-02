Hátsó füves futballmentő túra: újra a pályán az árvíz szülte csapat

A mintegy hétszáz lelkes szatmári faluban, Magyarország második legkeletibb településén, Méhteleken folytatódott a Hátsó füves futballmentő túra. Két év után támadt fel a hajdan szép napokat látott méhteleki csapat, a napsütéses vasárnap délelőttön újra megtapasztalhatta játékos és közönség a „régi vasárnapok hevületét”.

Éljen a futballbarátság! Közös csapatképen a Méhtelek és a Szatmári Főnix

A lendületes iramot, szép támadásokat hozó mérkőzést 4–2-re megnyerte a Tukacs László, Lakatos Ernő vezette Szatmári Főnix. A pálya mellett újra feltűnt az ország legártalmatlanabb szurkolótábora, az „apuka plusz két kislány” felállásban végig éneklő, doboló Szatmár Fanatic trió.

Az ország legszelídebb szurkolótábora

A lefújás utáni futballtörténeti beszélgetésen Kelemen József, egykori játékos emlékezett vissza a méhteleki aranyidőkre. Elmondta például, hogy míg néhány környékbeli településen (Kishódoson vagy Komlódtótfalun) a Szamos folyó 1970-es áradásának szörnyű pusztítása a futball halálát jelentette, Méhteleken a beköltözők révén ekkor indult virágzásnak a labdarúgóélet.

Fényes kilátások

Fehér Sándor polgármester reményteljes tervet fogalmazott meg a méhteleki csapat tervezett feltámasztásáról. Múlt és jelen összeért a néhány éve felújított öltözőépület falain, amelyeket régi, még régebbi és még annál is régebbi csapatképekkel díszítettek fel a futballmentő nap alkalmából.

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Az ősszel lezáruló civil kezdeményezés, a 80. állomásához közeledő Hátsó füves futballmentő túra ötéves tapasztalatát a szervezők különleges albumban tervezik megörökíteni. A kiadvány közösségi finanszírozásban valósulna meg, a megjelentetéshez várják a segítők, rokonszenvezők támogatását.