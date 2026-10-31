Urblík József és Kulenovic is duplázott, ismét 2–2-re végzett az ETO FC és a Vasas

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

ETO FC–VASAS FC 2–2 (0–1)

Győr, ETO Stadion, 4776 néző. Vezette: Berke Balázs (Bornemissza Norbert, Ring Kevin)

ETO FC: Petrás – Selyem (Huszár, 57.), Urblík N., Krpics, Stefulj (Giger, 88.) – Bánáti, Ricardo (Agba, 57.), Gavrics (Bumba, 88.), Djukanovics (Bennette, 62.) – Marong, Kulenovic. Vezetőedző: Efraín Juárez

Vasas: Engedi – Hej (Pávkovics, 69.), Baráth B., Csóka Dániel, Doktorics – Hidi M S., Mezei (Cseke B., 63.) – Kovácsréti, Urblík J., Molnár Cs. (Radó, 63.) – Koszta (Pálinkás, 80.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Kulenovic (60., 90.), ill. Urblík J. (4., 46.)

Sárga lap: Urblík N. (26.), Bennette (66.), Stefulj (79.), Krpics (86.), ill. Hej (49.), Molnár Cs. (51.), Hidi M S. (54.), Kovácsréti (79.)

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Mit csinál Élan Ricardo? A kolumbiai középpályással kapcsolatban sokszor tették már fel ezt a kérdést az ETO-szurkolók, Győrbe kerülése óta nem igazán tudta bizonyítani, miért fizetett érte korábban eurómilliókat a Besiktas. Eddigi legnagyobb hibáját nagyszerűen használta ki a Vasas a negyedik percben, Urblík József augusztus nyolcadika óta először volt eredményes.

A július óta először négy védővel (és sok támadó felfogású játékossal) felálló győriek nem játszottak rosszul, igyekeztek kezdeményezni, de a tizenhatos környékén rendre pontatlanul lőttek, passzoltak. A Vasas jól kontrázott, több lehetősége is volt gyors ellentámadásokból, a legnagyobbat a harmincadik percben hagyta ki, amikor Samuel Petrás nagyszerűen lépett ki a kapujából Molnár Csaba ziccerénél, és hatalmasat védett.

Egészen hihetetlen, de Élan Ricardo a második félidőt is égbekiáltó hibával kezdte: a saját alapvonalánál próbált előreívelni, de elcsúszva, laposan Urblík Józsefhez passzolt, aki húsz méterről hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba.