Urblík József és Kulenovic is duplázott, ismét 2–2-re végzett az ETO FC és a Vasas

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
ETO FC–VASAS FC 2–2 (0–1)
Győr, ETO Stadion, 4776 néző. Vezette: Berke Balázs (Bornemissza Norbert, Ring Kevin)
ETO FC: Petrás – Selyem (Huszár, 57.), Urblík N., Krpics, Stefulj (Giger, 88.) – Bánáti, Ricardo (Agba, 57.), Gavrics (Bumba, 88.), Djukanovics (Bennette, 62.) – Marong, Kulenovic. Vezetőedző: Efraín Juárez
Vasas: Engedi – Hej (Pávkovics, 69.), Baráth B., Csóka Dániel, Doktorics – Hidi M S., Mezei (Cseke B., 63.) – Kovácsréti, Urblík J., Molnár Cs. (Radó, 63.) – Koszta (Pálinkás, 80.). Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Kulenovic (60., 90.), ill. Urblík J. (4., 46.)
Sárga lap: Urblík N. (26.), Bennette (66.), Stefulj (79.), Krpics (86.), ill. Hej (49.), Molnár Cs. (51.), Hidi M S. (54.), Kovácsréti (79.)
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Mit csinál Élan Ricardo? A kolumbiai középpályással kapcsolatban sokszor tették már fel ezt a kérdést az ETO-szurkolók, Győrbe kerülése óta nem igazán tudta bizonyítani, miért fizetett érte korábban eurómilliókat a Besiktas. Eddigi legnagyobb hibáját nagyszerűen használta ki a Vasas a negyedik percben, Urblík József augusztus nyolcadika óta először volt eredményes.
A július óta először négy védővel (és sok támadó felfogású játékossal) felálló győriek nem játszottak rosszul, igyekeztek kezdeményezni, de a tizenhatos környékén rendre pontatlanul lőttek, passzoltak. A Vasas jól kontrázott, több lehetősége is volt gyors ellentámadásokból, a legnagyobbat a harmincadik percben hagyta ki, amikor Samuel Petrás nagyszerűen lépett ki a kapujából Molnár Csaba ziccerénél, és hatalmasat védett.
Egészen hihetetlen, de Élan Ricardo a második félidőt is égbekiáltó hibával kezdte: a saját alapvonalánál próbált előreívelni, de elcsúszva, laposan Urblík Józsefhez passzolt, aki húsz méterről hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba.
Erőlködtek a hazaiak, egyáltalán nem adták fel, és némi szerencsével vissza is jöttek a meccsbe, a hatvanadik percben a sokáig gólképtelen Luka Kulenovic egy héten belül másodszor talált be. Nehéz percei következtek Engedi Márknak, de állta a sarat, Huszár és Stefulj helyzeténél is magabiztosan védett. Radó András becserélése jó döntés volt Erős Gábor részéről, több veszélyes ellentámadás középpontjában volt, enyhítve a nyomást a kapuján. A meccslabdát a 84. percben kihagyta (három piros-kék rohant a kapura), így a vége izgalmas maradt. Éppen az ellentámadásnál jöhetett volna az egyenlítés: úgy tűnt, Huszár Marcellt Baráth Botond buktatja a tizenhatoson belül, a síp néma maradt, és a VAR-szoba sem szólt közbe.
Az ETO-t ez sem akadályozta meg az egyenlítésben, Jewison Bennette beíveléséből Kulenovic pontosan csúsztatott a 90. percben, megmentve egy pontot csapatának. 2–2