Kovács Patrik mesterhármasával győzött Karcagon a Mezőkövesd

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

KARCAGI SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–3 (0–3)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Iványi Gábor (Szabó Dániel, Bán Kristóf Patrik)

KARCAG: Varga N. – Kovalovszki, Győri Á., Szekszárdi T., László D. – Szűcs K., Girsik Á. (Fábián B., 66.), Györgye (Halácsi, 75.) – Székely D. (Pap Zs., 36.), Varga K. (Asztalos N., 75.) – Kohut M. (Fazekas L., 75.). Vezetőedző: Varga Attila

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B. (Csörgő V., 82.), Vajda S. (Ternován, 60.) – Vörös (Perpék, 82.), Zachán, Csatári G. – Silling (Vincze D., 60.), Kovács P. (Keresztes Z., 60.), Hajdú R. Vezetőedző: Máté Péter

Gólszerző: Kovács P. (22., 36., 44. – az első kettőt 11-esből)

Kiállítva: László D. (31.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Jól kezdtük a meccset, mind hozzáállásban, mind játékban. Azonban nem szeretnék az első félidei dolgokról beszélni. A második játékrészben a helyén volt a játékosaim szíve, hiszen emelt fővel küzdötték végig a mérkőzést. Gratulálok a Mezőkövesdnek.

Máté Péter: – Gratulálok a csapatomnak, további sok sikert az ellenfélnek.

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés elején mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, Silling Máté és Varga Kevin próbálkozását azonban még hárították a védők. A 22. percben aztán László Dávid szabálytalansága után a Mezőkövesd büntetőhöz jutott, amelyet Kovács Patrik értékesített. Kilenc perccel később tovább nehezedett a Karcag helyzete, hiszen László Dávid megkapta a második sárga lapját, így a hazaiak tíz emberre fogyatkoztak. A 35. percben újabb tizenegyest ítélt a játékvezető a vendégek javára, s ismét Kovács Patrik lőtt a kapuba. A félidő hajrájában a Kövesd, na meg Kovács Patrik akcióból is eredményes volt, így a szünetre már háromgólos vendégelőnnyel vonultak a csapatok.

Kovács Patrik (79) parádés formában van (Fotó: Vígh Attila/Karcagi SC)

A második játékrészben a Mezőkövesd több alkalommal is növelhette volna az előnyét, ám a tizenhat éves Varga Noel több bravúros védést is bemutatott. A hazaiak emberhátrányban hősiesen védekeztek, a hajrában Fábián Bence is nagyot mentett egy kövesdi ziccernél, de a szépítésre már nem maradt erő. A Mezőkövesd végül magabiztosan vitte el a három pontot Karcagról, 0–3.

PERCRŐL PERCRE