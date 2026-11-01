Fordított és nyert hazai pályán az Újpest a Nyíregyháza ellen

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

ÚJPEST TC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–1 (1–1)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4136 néző.. Vezette: Hanyecz Bence (Buzás Balázs, Aradi József)

ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor (J. Nunes, 83.), Stronati, Zeke (Scharmer, 66.) – Szendrei N., Ljujics (A. Maier, 67.) – Matko, Amenyido (Horváth K., 67.), Krajcsovics (Mucsányi, 73.) – Vlijter. Vezetőedző: Szélesi Zoltán

NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov, Zikovic (Temesvári A., 83.), Katona L., Hős (Máté Cs., 62.) – Toma (Regza, 83.), Kovács M. – Manner, Katona B. (Batoum, 62.), Katona M. – Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás

Gólszerző: Krajcsovics (39.), Amenyido (58.), ill. Katona B. (23.)

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Régi, jó barátként üdvözölhette egymást Dárdai Pál és Bódog Tamás a mérkőzés előtt. A hazaiak sportigazgatója és a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője remek viszonyt ápol, ráadásul korábban dolgoztak is együtt a Hertha BSC-nél, a Szpari szakembere segítette a korábbi szövetségi kapitány munkáját 2023-ban és 2024-ben.

Dárdai és Bódog ebben az évben már három alkalommal is összecsaptak bajnokin, a mérleg kiegyenlített: januárban 1–1-re végeztek a felek Nyíregyházán, áprilisban kiütéses lila-fehér siker született (7–2), míg az idénynyitón, júliusban 2–1-re győzött a Szpari hazai pályán.

Ha már szóba került az ötgólos újpesti siker... Emlékezhetünk, bő fél éve Horváth Krisztofer volt a meccs hőse, miután mesterhármasig jutott, és adott egy gólpasszt is. Azóta nagyot fordult a világ a 24 éves, kétszeres válogatott támadó középpályással: ebben az idényben nem futballozott kiemelkedően, tizenegy bajnokin két-két gólig és gólpasszig jutott, legutóbb, csütörtökön pedig nagyon könnyelműen, már-már flegmán végezte el a Szeged-Csanád Grosics Akadémia elleni Mol Magyar Kupa-mérkőzésen (3-1) az első félidőben megítélt tizenegyest. Mint kiderült, a hazaiak kapusa, Rostislav Prokop törött kézzel védett... Szélesi Zoltán vezetőedző Szegeden lecserélte a félidőben Horváth Krisztofert, míg vasárnap este a kispadra ültette.

Aljosa Matkót viszont nem, így a szlovén próbálkozhatott 16 méterről, a 6. percben, de gyenge, középre tartó lövését Dala Martin magabiztosan védte. A Megyeri útiak nyomtak, Gleofilo Vlijter lövése csak centikkel suhant el a jobb oldali kapufa mellett a 21. percben, a vendégeket nagy nyomás alatt tartották, akik csak ritkán jutottak át a másik térfélre...

De amikor ez sikerült – gólt szereztek! Nem is akármilyen támadás után: Manner Balázs parádésan ugratta ki a jobbon megiramodó Marko Kvasinát, aki lövés helyett tökéletes megoldást választott, amikor középre passzolt az üresen érkező Katona Bálintnak, aki nem is hibázott. 0–1.

Sokáig nem örülhettek a vendégek, hiszen Krajcsovics Ábel egyenlített egy kontrát követően (1–1); némi túlzással a középkezdés után szinte azonnal újra előnybe kerülhetett volna a Szpari, de Kvasina feje után Szappanos Péter bravúrral ütötte ki a bal alsó sarokba tartó labdát.

A második félidőt úgy kezdte az Újpest, ahogyan az elsőt is: irányított, próbált minél hamarabb előnyhöz jutni, amely kis híján sikerült is, de Amenyido lövését szépen védte Dala Martin.

Később azonban már nem tudott hárítani a fiatal szabolcsi kapus: Aljosa Matko parádés lövése után még a lécen csattant a labda, de a kipattanóra érkezett Etienne Amenyido, aki remek mozdulat után betalált. 2–1.

Érkezett a pályára a sok kritikát kapó Horváth Krisztofer is, de nem ő növelhette volna kettőre a hazai előnyt, hanem Vlijter, aki megköszönte a nyíregyházi Kovács Milán passzát, igaz, élni nem tudott a lehetőséggel.

Az eredmény már nem változott (Szappanos Péter a hosszabbításban hatalmas bravúrral ütötte ki Temesvári Attila fejese után a bal alsó sarokba tartó labdát), az Újpest három nyeretlen bajnoki után ismét három pontot szerzett, míg a Nyíregyháza vereségével jelenleg a sereghajtó – Bódog Tamás szomorúan gratulálhatott Dárdai Pálnak a mérkőzés lefújás után.