Világcsúcsok születtek férfi 85 kg-ban mindkét fogásnemben és összetettben is a súlyemelő vb-n

Szakításban az egyiptomi Abdel-Rahmán Júnisz már első gyakorlatával 173-ról 174 kilóra javította a rekordot, amelyet a kolumbiai Yeison López gyorsan 175-re módosított, majd az arab sportember 177 kilós újabb sikeres fogására válaszul az aranyérmet kiérdemlő dél-amerikai rivális 178 kilogrammot teljesített. López lökésben 209 kg-ig jutott, ezzel viszont csak ötödik lett, míg az összetettben produkált 387 kilója, amely átmenetileg világcsúcsot ért, második helyet hozott számára.

A második fogásnemben a világcsúcsot 214 kilóval tartó észak-koreai Ro Gvangrjol 215 kilóig, ezzel pedig első helyig jutott, gyenge szakítása miatt azonban összetettben 378 kilóval – saját rekordjától egy kilóval elmaradva – csupán ötödik lett. A lökésben 214 kg-ot teljesítő kínai Lej Csiang-csing nyakába került a fogásnemi ezüst, míg összetettben 382 kilóval a bronzérem lett az övé.

Júnisz a második helyezést hozó 177 kg-os szakítást követően kilökte a 204-et és a 208-at, majd harmadikra a 213-at is, amivel kiérdemelte a fogásnemi bronzot, összetettben pedig 390 kilogrammos világrekorddal diadalmaskodott.