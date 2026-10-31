A Csákvár ellen folytatódott a BVSC jó sorozata

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0 (0–0)

Budapest, Szőnyi út, 200 néző. Vezette: Sipos Tamás (Juhász Bálint, Dobos Dominik)

BVSC: Petroff – Babós (Kovács N., 66.), Vinícius, Benkő-Bíró, Papp Cs. – Csernik, Lehoczky – Marosi (Duló, 28.; Hajba, 74.), Törőcsik, Dénes A. (Király Á., 74.) – Farkas B. Vezetőedző: Kincses Ádám

CSÁKVÁR: Bozó – Vas B. (Lakatos K., a szünetben), Lorentz, Schmidtka, Helembai – Nemes (Mészáros D., 56.), Dencinger (Zahorán, 82.) – Benkő (Pesti, 56.), Radics, Mondovics (Somfalvi, 74.) – Sipos Z. Megbízott edző: Szűcs Lajos

Gólszerző: Törőcsik (52.)

MESTERMÉRLEG

Kincses Ádám: – Játékban felülmúltuk az ellenfelet, sok lehetőségünk volt, de némi hiányérzetem van azzal kapcsolatban, hogy nem nyertünk több góllal. Remélem, a három hete megkezdett jó sorozatunkat tovább tudjuk folytatni.

Szűcs Lajos: – Jelen helyzetünkben minden pontra szükségünk van, de sajnos meddő volt a támadójátékunk, és nem tudtunk helyzeteket kialakítani. Bízunk a jobb folytatásban.

ÖSSZEFOGLALÓ

Üdvözlet a Sző(r)nyi úton! A kísértetektől a pókokig különböző halloweeni dekorációk fogadták a BVSC szurkolóit, akik jó hangulatban foglalták el helyüket a lelátón, kedvenceik a listavezető Soroksár legyőzése után megindultak felfelé a tabellán. A vendég csákváriak ezzel szemben nagyon beragadtak a rajtnál, a rossz idénykezdet után Berndt András vezetőedző távozott, majd ideiglenesen Szűcs Lajos vette át a marsallbotot.

A korábbi kiváló kapus elismerően csettinthetett a fiatal Bozó Mirkó teljesítményére, aki az első félidőben lehúzta a rolót, több bravúrt is bemutatott. A zuglóiak próbálkoztak kijátszott akcióból, pontrúgásból és átlövésből is gólt szerezni, de hiába futballoztak nagy fölényben, nem találták a rést a csákvári pajzson. A legnagyobb helyzetek a játékrész hajrájára maradtak, Dénes Adrián és Duló Botond lövésénél is nagyot védett a vendégek kapusa.

Ami nem ment az első félidőben, sikerült a másodikban: Dénes előkészítéséből Törőcsik Péter előnyhöz juttatta a házigazdát. A folytatásban is többnyire a csákvári térfélen járt a labda, az ellentámadásokat már a középpályán lefékezték a zuglóiak. Próbálkoztak a vendégek is, de nem tudtak igazán veszélyes lehetőséget kialakítani, míg a túloldalon a léc hiúsította meg a Törőcsik-duplát. A BVSC megérdemelten győzött, így immár négy forduló óta veretlen, a Csákvár pedig maradt az utolsó helyen. 1–0