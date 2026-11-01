Yusuf és Zachariassen gólja döntött, az FTC a Paks legyőzésével hangolt a Milan elleni El-csatára

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–PAKSI FC 2–0 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 8629 néző. Vezette: Bogár Gergő (Albert István, Belicza Bence)

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Madarász Á. (Bero, 71.), Maiga (Nagy Á., 80.) – Zachariassen, Corbu, Birmancsevics (Levi, 89.) – Yusuf (Joseph, 71.). Vezetőedző: Borbély Balázs

PAKS: Gyetván – Győrfi (Wiesner, 60.), Lenzsér, Kinyik, Vécsei, Silye – Pető M. (Gyurkits, 80.), Papp K., Balogh B. (Simut, 60.), Horváth Kevin (Haraszti, 80.) – Szalai J. Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Yusuf (59.), Zachariassen (90+4.)

Sárga lap: Yusuf (69.), ill. Lenzsér (49.)

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Két, 17 pontos zöld-fehér csapat csapott össze egymással, igaz, a Ferencvárosnak van elhalasztott mérkőzése, a Kispest-Honvéd elleni. Ugyanúgy kezdte a meccset a Paks a Groupama Arénában is az FTC ellen, mint egy hete az Illovszky Rudolf Stadionban a Vasassal szemben: azonnal letámadott, és percekre nem hagyta kijönni a Fradit a kapuja előteréből. Más kérdés, amíg ez a lendület a Fáy utcában egészen a félidő feléig kitartott, az Üllői úton ezt nem lehetett sokáig fenntartani, a hazai együttes hamar rendezte a sorait. Három belső védővel (melléjük szükség esetén a két szélről visszalépett persze Győrfi Milán és Silye Erik) játszott a Paks, a Fradi elöl helyezkedő támadójának, Bamidele Yusufnak nem volt így könnyű dolga, minden azon múlott, mennyi támogatást kap a Kristoffer Zachariassen, Corbu Máriusz, Veljko Birmancsevics hármastól. Izgalmas taktikai csata volt kibontakozóban két hasonló erejű, jól felkészített csapat között, ám úgy telt el az első 45 perc a mérkőzésből, hogy mindössze három hazai lövés ment kapura, és ezek egyikében sem volt annyi, hogy gól szülessen belőle.

A Paks támadásban nem mutatott semmit... Szalai József teljesen elszigetelten mozgott, a Ferencváros pedig nem igazán találta a réseket a vendégek fegyelmezett védelmén. Még Toon Raemakers 43. percben feljegyezhető, szöglet utáni fejesében volt a legtöbb gólveszély – a belga védő jó súlypontemelkedése után azonban a labda jócskán elkerülte a kaput. Bognár György a támadójátékáról híres paksi együttese kaput eltaláló lövés nélkül zárta az első 45 percet (a várható gólmutatója is csak 0.15 volt), a labdát pedig mindössze 39 százalékban birtokolta.

Az első félidő nagyon kevés helyzetet hozott, ekkor még állta a sarat a Paks védelme (Fotó: Dömötör Csaba)

A valamivel jobban játszó ferencvárosiak ezek után igencsak megnyomták a második félidő elejét, és amikor a 48. percben Lenzsér Bence buktatta az alapvonal közelében, a tizenhatos vonalánál Veljko Birmancsevicset, és emiatt sárga lapot kapott, a hazai tábor a lelki szemei előtt már tizenegyest látott – ám a játékvezető elsőre is jól érzékelte, majd a VAR-szoba is megerősítette abban, hogy a szabálytalanság a büntetőterületen kívül történt. Ezt a lehetőséget már csaknem gólra váltotta a Fradi, a sértett beadása után Kristoffer Zachariassen a hosszúról középre bólintott, Corbu Máriusz pedig a lécre. Ez a jelenetsor is azt jelezte előre, hogy kőkemény második félidő vár a vendégekre.

Az ezt követő percek eseményei pedig még inkább ráerősítettek erre, amikor a ferencvárosi gárda valósággal ostrom alá vette a tolnaiak kapuját. Gyetván Márk kapusnak már nemcsak erőtlen távoli próbálkozásokat kellett hárítania, és lecsorgó fejeseket összeszednie, mint az első játékrészben, hanem bravúrokra is szükség volt tőle – és ezekre sűrűn egymás után. A Paks teljesen beszorult, feladta a támadójátékát, sejteni lehetett, hogy ezt a nyomást nem lehet sokáig bírni – az 59. percben meg is tört a jég: Corbu Máriusz jobbról érkező beadása ezúttal megtalálta Bamidele Yusuf fejét, ez pedig elég is volt ahhoz, hogy vezetést szerezzen a Fradi!

Yusuf (11) pontosan fejelt (Fotó: Dömötör Csaba)

A Paksnak tehát változtatni kellett a játékán. Feljebb tolták védekezésüket a vendégek, próbáltak támadásokat vezetni, ám nagyon hiányzott most valami a csapatból. A múlt héten, a Vasas otthonában a csereként beszálló Horváth Kevin tudott lendületet adni az együttesnek (ő most kezdő volt, és elég szürkén játszott), ezúttal nem volt Bognár Györgynek ilyen embere a pályán, akiben lett volna átütőerő, vagy hozzá tudott volna tenni valami pluszt a játékhoz. Így pedig nem szerezhetett pontot a Paks az Üllői úton, ráadásul a 90 perc utáni ráadásban, egy kontraakció végén még Kristoffer Zachariassen is betalált. Csütörtökön (18.45) még nehezebb feladat vár a Ferencvárosra, hiszen az AC Milan vendégeként lép pályára az Európa-ligában. 2–0

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