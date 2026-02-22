A hajrában harcolta ki a győzelmet a Honvéd és a Vasas, ismét kieső helyen a Szentlőrinc – ez történt az NB II-ben

Hét mérkőzést rendeztek vasárnap a labdarúgó NB II 19. fordulójában. Kora délután a Mezőkövesd Szentlőrincen ikszelt, a Békéscsaba a BVSC otthonában diadalmaskodott, míg a Budafok a Csákvárt verte meg két góllal. A folytatásban a Vasas a hajrában csikarta ki a győzelmet hazai pályán az újonc Karcag ellen, a Szeged pedig úgy ikszelt odahaza a Tiszakécskével, hogy a meccs végére emberhátrányba került. A listavezető Honvéd egy 86. perces góllal tudta csak legyűrni az Ajkát, a sereghajtó Soroksár pedig ötgólos meccsen verte meg a Kozármislenyt, és ezzel véget ért a nyolcmeccses nyeretlenségi sorozata.

LABDARÚGÓ NB II

19. FORDULÓ 17 órakor kezdődött meccsek végeredményei: Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny 3–2 (Korozmán 3., Gálfi 49., Lakatos Cs. 58., ill. Vajda R. 67., Horváth D. 74.) (Kiállítva: Köböl 85., Soroksár) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Budapest Honvéd FC–FC Ajka 1–0 (Gyurcsó 86.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! 15 órakor kezdődött meccsek végeredményei: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Tiszakécskei LC 1–1 (Tóth-Gábor 52. – 11-esből, ill. Ramos 40.) – Kiállítva: Tóth-Gábor (70.) – VÉGE – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Vasas FC–Karcagi SC 2–0 (Urblík J. 76., Németh B. 86.) – VÉGE – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! A 14 órakor kezdődött meccsek végeredményei: Szentlőrinc–Mezőkövesd Zsóry FC 1–1 (Tollár 44., ill. Merényi 63.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

BVSC-Zugló–Békéscsaba 1912 Előre 0–1 (Daru 72.) – Kihagyott 11-es: Horváth Sz. (54., BVSC ) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budafoki MTE–Aqvital FC Csákvár 2–0 (Hajdú R. 19., Gyurkó 65.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT! Hétfőn játsszák:

17.45: Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 19 13 3 3 37–16 +21 42 2. Vasas FC 19 12 3 4 32–17 +15 39 3. Mezőkövesd 19 9 5 5 28–23 +5 32 4. Kecskeméti TE 18 9 3 6 29–21 +8 30 5. Csákvár 19 7 8 4 26–23 +3 29 6. Karcagi SC 19 7 7 5 21–25 –4 28 7. Szeged-Csanád GA 19 6 7 6 20–19 +1 25 8. Kozármisleny 19 6 7 6 23–24 –1 25 9. Tiszakécske 19 6 6 7 23–29 –6 24 10. BVSC-Zugló 19 6 3 10 17–20 –3 21 11. Videoton FC Fehérvár 18 5 6 7 22–21 +1 21 12. Budafoki MTE 19 5 6 8 20–30 –10 21 13. FC Ajka 19 6 1 12 12–23 –11 19 14. Békéscsaba 19 4 7 8 20–30 –10 19 15. Szentlőrinc 19 3 9 7 23–25 –2 18 16. Soroksár SC 19 4 5 10 27–34 –7 17