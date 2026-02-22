Nemzeti Sportrádió

A hajrában harcolta ki a győzelmet a Honvéd és a Vasas, ismét kieső helyen a Szentlőrinc – ez történt az NB II-ben

2026.02.22. 19:05
null
A listavezető Honvéd ebben a körben az Ajkát fogadja a Bozsik Arénában (Archív fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
Címkék
Csákvár Szentlőrinc Békéscsaba NB II Vasas Honvéd Szeged Ajka Karcag Tiszakécske BVSC BMTE élő eredménykövetés Kozármisleny labdarúgó NB II Soroksár NB II 19. forduló élő eredménykövető Mezőkövesd Budafok
Hét mérkőzést rendeztek vasárnap a labdarúgó NB II 19. fordulójában. Kora délután a Mezőkövesd Szentlőrincen ikszelt, a Békéscsaba a BVSC otthonában diadalmaskodott, míg a Budafok a Csákvárt verte meg két góllal. A folytatásban a Vasas a hajrában csikarta ki a győzelmet hazai pályán az újonc Karcag ellen, a Szeged pedig úgy ikszelt odahaza a Tiszakécskével, hogy a meccs végére emberhátrányba került. A listavezető Honvéd egy 86. perces góllal tudta csak legyűrni az Ajkát, a sereghajtó Soroksár pedig ötgólos meccsen verte meg a Kozármislenyt, és ezzel véget ért a nyolcmeccses nyeretlenségi sorozata.

LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ

17 órakor kezdődött meccsek végeredményei:

Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny 3–2 (Korozmán 3., Gálfi 49., Lakatos Cs. 58., ill. Vajda R. 67., Horváth D. 74.) (Kiállítva: Köböl 85., Soroksár) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Budapest Honvéd FC–FC Ajka 1–0 (Gyurcsó 86.) – vége   ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

15 órakor kezdődött meccsek végeredményei:

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Tiszakécskei LC 1–1 (Tóth-Gábor 52. 11-esből, ill. Ramos 40.) – Kiállítva: Tóth-Gábor (70.) – VÉGE – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Vasas FC–Karcagi SC 2–0 (Urblík J. 76., Németh B. 86.) – VÉGE – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 14 órakor kezdődött meccsek végeredményei:

Szentlőrinc–Mezőkövesd Zsóry FC 1–1 (Tollár 44., ill. Merényi 63.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
BVSC-Zugló–Békéscsaba 1912 Előre 0–1 (Daru 72.) Kihagyott 11-es: Horváth Sz. (54., BVSC ) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budafoki MTE–Aqvital FC Csákvár 2–0 (Hajdú R. 19., Gyurkó 65.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Hétfőn játsszák:
17.45: Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd19133337–16+2142
  2. Vasas FC19123432–17+1539
  3. Mezőkövesd1995528–23+532
  4. Kecskeméti TE1893629–21+830
  5. Csákvár1978426–23+329
  6. Karcagi SC1977521–25–428
  7. Szeged-Csanád GA1967620–19+125
  8. Kozármisleny1967623–24–125
  9. Tiszakécske1966723–29–624
10. BVSC-Zugló19631017–20–321
11. Videoton FC Fehérvár1856722–21+121
12. Budafoki MTE1956820–30–1021
13. FC Ajka19611212–23–1119
14. Békéscsaba1947820–30–1019
15. Szentlőrinc1939723–25–218
16. Soroksár SC19451027–34–717

 

**

Csákvár Szentlőrinc Békéscsaba NB II Vasas Honvéd Szeged Ajka Karcag Tiszakécske BVSC BMTE élő eredménykövetés Kozármisleny labdarúgó NB II Soroksár NB II 19. forduló élő eredménykövető Mezőkövesd Budafok
Legfrissebb hírek

Cserejátékosai hozták össze a győzelmet a Honvédnak

Labdarúgó NB II
1 órája

Háromgólos előnyből is izgalmas mérkőzést csinált, de győzött a Soroksár

Labdarúgó NB II
1 órája

Bombagól hozta meg az áttörést, a Vasas legyőzte az újoncot

Labdarúgó NB II
3 órája

A Békéscsaba első idegenbeli győzelme a BVSC első tavaszi vereségét jelentette

Labdarúgó NB II
4 órája

Folytatódott a Budafok jó sorozata, a Csákvár vereséggel távozott a fővárosból

Labdarúgó NB II
4 órája

Küzdelmes meccs után vihet haza egy pontot Szentlőrincről a Mezőkövesd

Labdarúgó NB II
4 órája

Röpködtek a lapok Szegeden, egy pontot elvitt a Tiszakécske

Labdarúgó NB II
5 órája

Finnországban nyert ezüstérmet az AHC, Bulgáriában lett ötödik a Soroksár

Egyéb csapat
8 órája
Ezek is érdekelhetik