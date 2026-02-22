A hajrában harcolta ki a győzelmet a Honvéd és a Vasas, ismét kieső helyen a Szentlőrinc – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ
17 órakor kezdődött meccsek végeredményei:
Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny 3–2 (Korozmán 3., Gálfi 49., Lakatos Cs. 58., ill. Vajda R. 67., Horváth D. 74.) (Kiállítva: Köböl 85., Soroksár) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Budapest Honvéd FC–FC Ajka 1–0 (Gyurcsó 86.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
15 órakor kezdődött meccsek végeredményei:
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Tiszakécskei LC 1–1 (Tóth-Gábor 52. – 11-esből, ill. Ramos 40.) – Kiállítva: Tóth-Gábor (70.) – VÉGE – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Vasas FC–Karcagi SC 2–0 (Urblík J. 76., Németh B. 86.) – VÉGE – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
A 14 órakor kezdődött meccsek végeredményei:
Szentlőrinc–Mezőkövesd Zsóry FC 1–1 (Tollár 44., ill. Merényi 63.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
BVSC-Zugló–Békéscsaba 1912 Előre 0–1 (Daru 72.) – Kihagyott 11-es: Horváth Sz. (54., BVSC ) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budafoki MTE–Aqvital FC Csákvár 2–0 (Hajdú R. 19., Gyurkó 65.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Hétfőn játsszák:
17.45: Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|19
|13
|3
|3
|37–16
|+21
|42
|2. Vasas FC
|19
|12
|3
|4
|32–17
|+15
|39
|3. Mezőkövesd
|19
|9
|5
|5
|28–23
|+5
|32
|4. Kecskeméti TE
|18
|9
|3
|6
|29–21
|+8
|30
|5. Csákvár
|19
|7
|8
|4
|26–23
|+3
|29
|6. Karcagi SC
|19
|7
|7
|5
|21–25
|–4
|28
|7. Szeged-Csanád GA
|19
|6
|7
|6
|20–19
|+1
|25
|8. Kozármisleny
|19
|6
|7
|6
|23–24
|–1
|25
|9. Tiszakécske
|19
|6
|6
|7
|23–29
|–6
|24
|10. BVSC-Zugló
|19
|6
|3
|10
|17–20
|–3
|21
|11. Videoton FC Fehérvár
|18
|5
|6
|7
|22–21
|+1
|21
|12. Budafoki MTE
|19
|5
|6
|8
|20–30
|–10
|21
|13. FC Ajka
|19
|6
|1
|12
|12–23
|–11
|19
|14. Békéscsaba
|19
|4
|7
|8
|20–30
|–10
|19
|15. Szentlőrinc
|19
|3
|9
|7
|23–25
|–2
|18
|16. Soroksár SC
|19
|4
|5
|10
|27–34
|–7
|17
**