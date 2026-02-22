Bombagól hozta meg az áttörést, a Vasas legyőzte az újoncot

LABDARÚGÓ NB II

19. FORDULÓ

VASAS FC–KARCAGI FC 2–0 (0–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1244 néző. Vezette: Katona Balázs (Szalai Balázs, Topálszki Szabin)

VASAS: Uram – Girsik A., Baráth B., Iyinbor, Doktorics – Rab (Banó-Szabó, 59.), Hidi M. S., Urblík J. (Hős, 89.) – Barkóczi Barnabás (Molnár Cs., 59.), Németh B., Tóth M. (Radó, 80.). Megbízott edző: Ferenczi István

KARCAG: Engedi – Győri Á. (Görög, 35.; Girsik Á., 78.), Szekszárdi T., Fazekas L., László D. – Kovalovszki, Szűcs K., Hidi P. (Kohut, 78.), Pap Zs. – Sain (Osztrovka, 58.) – Fekete O. (Székely D., 58.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Urblík J. (76.), Németh B. (86.)

MESTERMÉRLEG

Ferenczi István: – Olyan mérkőzést játszottunk, amire számítottunk, hiszen nehéz volt a szervezett Karcag védelmét feltörni. A szünet után többet tudtuk az ellenfél térfelén birtokolni a labdát, s csak az volt a kérdés, mikor találunk a kapuba. Megérdemelten szereztük meg a három pontot, nagyot melóztak a srácok.

Varga Attila: – Nehéz meccsen van túl a Vasas – az első félidőben jól játszottunk, szervezettek voltunk, a hazaiak pedig tanácstalanok. A szünet után húsz-huszonöt percig nem találtuk a ritmust, vagdalkozóvá volt a játékunk – ez egyébként nem az én stílusom –, és a Vasas ránk kényszerítette az akaratát. A játékvezető sajnos nem látta azt, amit mi, ezért fáj a vereség – tudjuk, hogy jobb csapat a Vasas, de azt éreztem, hogy egy kis klub játszik egy nagy ellen… Ma is bebizonyítottuk, hogy nem véletlenül állunk újoncként ilyen előkelő pozícióban.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Vasas hét, a Karcag négy pontot szerzett eddig tavasszal, és a helyezéseket tekintve is a fővárosi csapat volt az esélyesebb, amely szeretett volna visszavágni az őszi, idegenbeli 1–0-s vereségért. Nem túl nagy iramban indult a mérkőzés, s bár a hazaiak jóval többet birtokolták a labdát, helyzeteket nem tudtak kidolgozni. A vendégek a védekezésre koncentráltak, és határozottan léptek oda az ellenfél játékosainak, kockázatot nemigen vállaltak.

Gyakorlatilag nagyobb lehetőség nélkül telt el az első félidő, a szünet után viszont igyekezett nagyobb sebességi fokozatba kapcsolni a Vasas, amely továbbra is főként bal oldalról próbálkozott beadásokkal. A második játékrészben már több fejpárbajt sikerült megnyernie a tizenhatoson belül, ám ezekből csak kisebb helyzetek alakultak ki.

A 68. percben jött az első olyan helyzet, amikor a piros-kékek valóban közel álltak a vezetés megszerzéséhez, azonban Urblík József szabadrúgása után Tóth Milánról a kapu mellé pattant a labda. A folytatásban már lehetett érezni, fáradnak a karcagi játékosok, majd egy véleményes esetet követően megszerezte a vezetést a hazai csapat. Osztrovka Maxim próbálta meg szerelni Urblík Józsefet, aki úgy tűnt, rálépett ellenfele a lábára, majd elvitte a labdát, és 25 méterről a bal felső sarokba bombázott.

Váltott a nagykunsági csapat, jöttek a cserék, és Kohut Máté lövése, valamint Székely Dávid fejese jelezte, a vendégek nem mondtak le a pontszerzésről. Aztán az angyalföldiek eldöntötték a mérkőzést, Urblík ívelt középre szabadrúgásból, Németh Barnabás pedig a bal alsóba csúsztatott. Ezzel a lényegi kérdések eldőlt, az utolsó percek már nem hoztak izgalmakat. A Vasas egyáltalán nem könnyen, de a papírformát érvényesítve otthon tartotta a három pontot. 2–0



PERCRŐL PERCRE