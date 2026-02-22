Szuperliga: Topolya–Csukaricski

A szerb labdarúgó-bajnokság (Szuperliga) 24. fordulójában a TSC hazai pályán fogadja a Csukaricskit. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
SZERB SZUPERLIGA
24. FORDULÓ
TOPOLYA–CSUKARICSKI 1–0 – élőben az NSO-n!
Topolya, TSC Aréna, 19 óra. Vezeti: D. Matics
TSC: Szimics – S. Jovanovics, Capan, Roux, Urosevics – Boszics, Radin – Todoroszki, Miloszavics, A. Petrovics – Sz. Jovanovics. Vezetőedző: Nemanja Miljanovics
CSUKARICSKI: V. Sztojkovics – M. Djokovics, Tomovics, Sztojanovics, Miletics – Docsics, S. Sissoko – Djordjevics, Tufegdzsics, Miladinovics – Tedics. Vezetőedző: Milan Lesnjak
Gólszerző: A. Petrovics (45.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
