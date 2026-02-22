Nemzeti Sportrádió

Cserejátékosai hozták össze a győzelmet a Honvédnak

GELEI JÓZSEF
2026.02.22. 18:56
Honvéd-Ajka (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
NB II Honvéd Ajka Bp. Honvéd élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 19. forduló
A labdarúgó NB II 19. fordulójában az első félidőt átaludta a Honvéd az idén még pont és gól nélküli Ajka ellen, ám szünet után bedarálta ellenfelét (1–0), és tovább menetel az első osztály felé.

LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD–FC AJKA 1–0 (0–0)
Bozsik Aréna, 2318 néző. Vezette: Móri Tamás (Szabó Dániel, Halmai Kristóf) 
HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Baki, Csontos, Hangya – Pinte (Varga K., 72.), Kesztyűs (Kállai K., 46.), Szamosi, Medgyes (Gyurcsó, 81.) – Nyers (Ujváry, 46.), Kántor (Zuigéber, 46.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
AJKA: Szabados – Kovács N., Bacsa, Tar, Kenderes, Tóth G. – Csizmadia Z. (Mohos, 84.), Sejben, Kopácsi – Jelena (Tóth T., 84.), Makrai (Cipf, 62.). Vezetőedző: Csábi József
Gólszerző: Gyurcsó (86.)
MESTERMÉRLEG
Feczkó Tamás: – Óriási különbség volt a két félidő között, az elsőben még akadozott a játékunk, a szünet után viszont végig domináltunk. A második félidőben érett a gólunk, mindenki hozzátette a magáét a győzelemhez.
Csábi József: – Nagyot léptünk előre az elmúlt héthez képest. Nagyon jó meccset játszottunk a feljutás esélyese ellen, de nem tudtuk berúgni a helyzeteinket, pedig komoly lehetőségeink voltak.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem feltartott kézzel érkezett az ajkai gárda a Bozsik Arénába. Az egykori Honvéd-kedvenc, a kispestiekkel háromszor is bajnoki címet szerző Csábi József bátor taktikával küldte pályára a vendéggárdát, ennek nyomán Jelena Richárd egy perc alatt két gólt is fejelhetett volna, ám Tomas Tujvel mindkét alkalommal bravúrral hárított. Negyedóra elteltével Szabó Alex és Makrai Gábor kakaskodása nyomán majdnem elszabadultak az indulatok, de a játékvezető egy, egy sárgával lehűtötte a kedélyeket. Nem találta a játék ritmusát a Honvéd, csupán a rögzített játékhelyzetek, szögletek, bedobások alkalmával okoztak meleg pillanatokat a vendégek kapuja előtt.

Mi sem bizonyítja jobban, hogy elégedetlen volt a látottakkal Feczkó Tamás, hármas cserére szánta el magát a szünetben. Nagyobb elánnal is kezdte a második félidőt a Honvéd és ekkor már jöttek is a helyzetek. Medgyes fejesét bravúrral hárította Szabados, majd Zuigéber ollózásánál is résen kellett lennie. A vendégek ekkor már alig, alig jutottak el a hazaiak kapujáig, ám hősien őrizték a gól nélküli állást. Szamosi Ádám lövésénél már Szabados kapus is verve volt, de a felső léc kisegítette. A hajrában aztán góllá érett a hazai fölény, két cserejátékos, Varga Kevin és Gyurcsó Ádám összehozta a három pontot érő gólt. A Honvéd így tovább menetel az első helyen, míg az Ajka hiába játszott jól, 2026-ban továbbra is szerzett pont és gól nélkül áll és így a potenciális kieső-jelöltek közé süllyedt.

Honvéd-Ajka (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
Fotó: Erdos Laszlo      Elmedia

 

Honvéd-Ajka (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
Fotó: Erdos Laszlo      Elmedia

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a nyolc forduló óta veretlen Budapest Honvéd az előző három bajnokiját nullára elveszítő FC Ajka ellen.

NB II Honvéd Ajka Bp. Honvéd élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 19. forduló
Ezek is érdekelhetik