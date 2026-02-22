Nemzeti Sportrádió

Finnországban nyert ezüstérmet az AHC, Bulgáriában lett ötödik a Soroksár

B. A. P.B. A. P.
2026.02.22. 11:03
Ötödik lett Bulgáriában a Soroksár (Fotó: hockey.hu)
A magyar bajnoki címvédő Soroksár az 5. helyen végzett a bolgár rendezésű Eurohockey Indoor Club Challenge I-es tornán, míg a női bajnok AHC második lett a Finnországban megrendezett Challenge II-es tornán.

A Soroksár egy magabiztos, 6–1-es győzelemmel kezdett a szlovén Predanovci ellen. Az első nap második megmérettetése a torna egyik végső győzelemre is esélyes Inverleith ellen következett. A skótok ellen egy végig szoros, fizikálisan kemény mérkőzést játszott a magyar bajnok, amely a 22. percben 4–3-ra vezetett, ezt követően viszont a skótok háromszor is betaláltak ezzel megnyerve a mérkőzést. 

A második napon a litván Sirvintos ellen nyitott a Soroksár. Losonci Ádám révén ismét a mieink szereztek vezetést, ezt követően viszont több vitatható ítélet is született, ezekből rendre a Sirvintos került ki jobban, amit ki is használt a litván csapat, a Soroksárnak maradt az alsó ház. Itt már nem volt kérdés, a második nap délutánján Álló Marcell csapata tíz gólig jutott a Cardiff & Met ellen. A magyar csapatból Losonci Ádám három gólt lőtt, míg Hortobágyi András, Szigeti Bence és Palotai Bálint is duplázott. A győzelemmel pedig biztossá vált, hogy az utolsó mérkőzés előtt sikerült kivívni a bennmaradást. 

A záró nap így teher nélkül lehetett játszani a házigazda ellen. A Slavia Sofia a második negyed elején két góllal ellépett, de a Soroksár a triplázó Szigeti Bence vezérletével fordított, így az ötödik helyen zárta a tornát, amelyet az olasz HC Bra nyert meg. 

A BAJNOK SOROKSÁR KERETE   
Kapusok: Morvai Zalán, Ferenczi Zsolt  
Mezőnyjátékosok: Balogh Tamás, Csőgör Alexián, Csőgör Martin, Farkas Imre, Hortobágyi András, Losonci Ádám, Palotai Bálint, Suba Tamás, Szigeti Bence 
Vezetőedző: Álló Marcell   

 

FINNORSZÁGBAN NYERT EZÜSTÉRMET AZ AHC 

A 2024-es női bajnokság nyertese, az AHC is megmérettette magát a nemzetközi kupaporondon. Tápai Tibor csapata Finnországban a helyi bajnok Vantaa HC-val és a walesi Cardiff & Mettel mérkőzött meg. 

Az első játéknapon a magyar bajnok 4–2-re alulmaradt a tavaly Challenge I-ből kieső walesiek ellen, majd hiába egyenlített kétgólos hátrányból, a házigazda Vantaa ellen is kikapott (2–5). 

A második napon jelentősen feljavult a magyar csapat. A Cardiff ellen Barki Dóra az utolsó másodpercben szerzett góljával döntetlenre mentette a találkozót. Ez nagy lendületet és magabiztosságot adott az AHC-nak, amely könnyedén, 5–1-re legyőzte a Vantaa-t, a magyarok öt góljából négyet Józan Sára szerzett. 

A magyar bajnok a döntőben így harmadik alkalommal is megmérkőzött a Cardiffal. Az AHC végig fegyelmezetten védekezett, és helyzetek terén is felvette a versenyt a walesiekkel, azonban két hétméteres is kimaradt, és a kiskornerek sem hoztak eredményt. A Cardiff & Met 2–1-re nyert, az AHC így a második helyen zárta a tornát, mindkét együttes feljutott a Challenge I-es sorozatba. 

A magyar csapat 13 góljából tízet Józan Sára lőtt, aki ezzel megszerezte a torna gólkirályi címét is. 

A BAJNOK AHC KERETE   
Kapusok: Dér-Kisvarga Hajna, Vereczkey Judit  
Mezőnyjátékosok: Barki Dóra, Guti Réka, Józan Sára, Losonci Zsófia, Löschnigné Németh Mónika, Szabó Emese, Szabó Orsolya, Szomor Gabriella, Tápai Dorottya, Vereczkey-Váczi Erika  
Vezetőedző: Tápai Tibor   

 

