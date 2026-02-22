NB II: Vasas FC–Karcagi SC

LABDARÚGÓ NB II

19. FORDULÓ

VASAS FC–KARCAGI FC 0–0 – ÉLŐ

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion. Vezeti: Katona Balázs (Szalai Balázs, Topálszki Szabin)

VASAS: Uram – Girsik A., Baráth B., Iyinbor, Doktorics – Rab, Hidi M. S., Urblík J. – Barkóczi Barnabás, Németh B., Tóth M. Megbízott edző: Ferenczi István

KARCAG: Engedi – Győri Á. (Görög, 35.), Szekszárdi T., Fazekas L., László D. – Kovalovszki, Szűcs K., Hidi P., Pap Zs. – Sain – Fekete O. Vezetőedző: Varga Attila

PERCRŐL PERCRE