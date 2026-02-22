NB II: Vasas FC–Karcagi SC
A labdarúgó NB II 19. fordulójában a játéknap előtt második helyen álló Vasas a hatodik Karcagot fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ
VASAS FC–KARCAGI FC 0–0 – ÉLŐ
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion. Vezeti: Katona Balázs (Szalai Balázs, Topálszki Szabin)
VASAS: Uram – Girsik A., Baráth B., Iyinbor, Doktorics – Rab, Hidi M. S., Urblík J. – Barkóczi Barnabás, Németh B., Tóth M. Megbízott edző: Ferenczi István
KARCAG: Engedi – Győri Á. (Görög, 35.), Szekszárdi T., Fazekas L., László D. – Kovalovszki, Szűcs K., Hidi P., Pap Zs. – Sain – Fekete O. Vezetőedző: Varga Attila
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
