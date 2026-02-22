Folytatódott a Budafok jó sorozata, a Csákvár vereséggel távozott a fővárosból



LABDARÚGÓ NB II

19. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–0 (1–0)

Budapest, BMTE Sporttelep, 400 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Balla Levente)

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu, Debreceni Z. – Posztobányi (Jagodics M., 85.) – Hajdú R. (Kun B., 69.), Varga B. (Kazmouz, 80.), Németh M. (Nándori, 69.), Rehó – Kovács D. (Gyurkó, a szünetben). Vezetőedző: Nikházi Márk

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum (Gregor Z., 80.), Helembai – Somfalvi (Baracskai R., 79.), Dencinger (Simon A., 67.) – Szalai P. (Ominger B., 62.), Szabó B., Fejős (Farkas A., a szünetben) – Bányai P. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Hajdú R. (19.), Gyurkó (65.)

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – A Szentlőrinc elleni mérkőzés harmincadik perce óta mindenki száz százalékot nyújt, és ez látszik az eredményeken is. Úgy gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk, nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy ilyen mentalitással tudnak küzdeni a pályán és a pályán kívül is.

Tóth Balázs: – Nehéz időszakon vagyunk túl, kicsit átalakult a csapat, és meg kell találnunk, hogy kik azok, akik ki tudnak minket rángatni a gödörből. Sokkal több fegyelem és alázat kell, hogy ne csináljunk nagy hibákat a pályán. Olyan helyzetben vagyunk, hogy segíteni akarunk magunkon, de inkább csak ártunk. Fontos kiemelni, hogy mi rendre négy fiatallal játszunk, akiknek még szokniuk kell ezeket a szituációkat. A jó csapatnak szerencséje is van, a Budafok pedig ma többet tett a szerencséjéért. Sokkal jobban kell koncentrálnunk a befejezésekre.

ÖSSZEFOGLALÓ

Hét veretlen bajnoki után viszonylag nagy pofonba szaladt bele egy hete hazai pályán a Csákvár, amely a Videotontól szenvedett négygólos vereséget. A Budafok vereséggel kezdte ugyan a tavaszt, de azóta két mérkőzésen négy pontot szerzett, így bizakodva várhatta a Fejér vármegyeiek elleni hazai összecsapást.

Jól is kezdtek a fővárosiak, a negyedik percben Kovács Dávid szépségdíjas gólt szerezhetett volna, de a sarkázása után elkerülte a labda a kaput. A 19. percben Varga Balázs kapott labdát a bal oldalon, remekül ívelt a hosszún helyezkedő Hajdú Rolandhoz, aki kicselezte Helembai Márkot, és kilenc méterről, jobbal a jobb alsó sarokba lőtt. Hozzátartozik a krónikához az is, hogy a támadás során úgy tűnt, Németh Márió megtaposta az egyik csákvári játékost – akit a gólt után még rövid ideig ápolni is kellett –, de a játékvezető nem látott szabálytalanságot. Három perc elteltével egyenlíthettek volna a vendégek, de Bányai Péter 12 méterről a kapu fölé lőtt. A 40. percben Szabó Bence közeli lövése után mentett nagyot a hazai védelem, majd az első félidő utolsó perceiben a hazaiak hibáztak el nagy lehetőséget. Lehoczki Bendegúz kapitális hibája után Varga Balázs került helyzetbe, de a hazai támadó lövését Umathum Ádám blokkolni tudta.

Ezúttal nem lehetett utolérni a budafoki szélsőket (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

A második félidő elején gyorsan egyenlíthetett volna a Csákvár, ám Pál Barna közeli fejese után bravúrral védett Hársfalvi András. Tíz perc elteltével a szünetben csereként pályára lépő Gyurkó Máté a mérkőzést is eldönthette volna, hét méterről azonban középre célzott, Lehoczki könnyedén védett. A 65. percben ismét Gyurkó és Lehoczki voltak a főszereplők. Egy balról elvégzett szöglet után a csákváriak kapusa bravúrral védett egy közeli fejest, majd a kipattanót a hazaiak támadója két méterről a kapuba lőtte. Az utolsó negyedóra kezdetén közel jártak a gólhoz a vendégek, Bányai távoli lövése a kapufát találta el. A Budafok egymás után második bajnokiját nyerte meg, a Csákvár ismét viszonylag sima vereséget szenvedett. 2–0