Férfi kosárlabda MK: fordulatos bronzmeccs, három ponttal nyert az ASE

A férfi kosárlabda Magyar Kupa bronzmeccsén az Atomerőmű az első negyed végére 13 pontos előnyt harcolt ki a Honvéddal szemben, de a fővárosiak a második negyedben fordítani tudtak (39–37-nél), és a nagyszünetben 46–42-re vezettek is. Az utolsó negyed elején, amikor 13 ponttal a Honvéd meglépett, úgy tűnt, eldőlt a meccs, ám a végjátékban az ASE fordított, és a 28 pontos Trevon Bluiett vezérletével, illetve az utolsó percben triplát is szerző Benke Szilárd remeklésével 92–89-re győzött. Az ASE 1999, 2013, 2015 és 2025 után harmadszor szerzett bronzérmet a Magyar Kupában.

KOSÁRLABDA

MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BOK-CSARNOK

A 3. helyért

EPS-Honvéd–Atomerőmű SE 89–92 (16–29, 30–13, 20–22, 23–28)

Döntő

20.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport+)