Férfi kosárlabda MK: fordulatos bronzmeccs, három ponttal nyert az ASE
A férfi kosárlabda Magyar Kupa bronzmeccsén az Atomerőmű az első negyed végére 13 pontos előnyt harcolt ki a Honvéddal szemben, de a fővárosiak a második negyedben fordítani tudtak (39–37-nél), és a nagyszünetben 46–42-re vezettek is. Az utolsó negyed elején, amikor 13 ponttal a Honvéd meglépett, úgy tűnt, eldőlt a meccs, ám a végjátékban az ASE fordított, és a 28 pontos Trevon Bluiett vezérletével, illetve az utolsó percben triplát is szerző Benke Szilárd remeklésével 92–89-re győzött. Az ASE 1999, 2013, 2015 és 2025 után harmadszor szerzett bronzérmet a Magyar Kupában.
KOSÁRLABDA
MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BOK-CSARNOK
A 3. helyért
EPS-Honvéd–Atomerőmű SE 89–92 (16–29, 30–13, 20–22, 23–28)
Döntő
20.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport+)
Legfrissebb hírek
Hetekre kidőlt a Falco válogatott kosarasa
Kosárlabda
2026.02.19. 09:17
Gasper Potocnik távozik Sopronból, Baksa Szabolcs váltja
Kosárlabda
2026.02.18. 18:07
Ezek is érdekelhetik