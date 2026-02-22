Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda MK: fordulatos bronzmeccs, három ponttal nyert az ASE

2026.02.22. 19:03
A fehér mezben játszó ASE nagy csatában győzte le a Honvédot a Magyar Kupa bronzmeccsén (Fotó: Árvai Károly)
A férfi kosárlabda Magyar Kupa bronzmeccsén az Atomerőmű az első negyed végére 13 pontos előnyt harcolt ki a Honvéddal szemben, de a fővárosiak a második negyedben fordítani tudtak (39–37-nél), és a nagyszünetben 46–42-re vezettek is. Az utolsó negyed elején, amikor 13 ponttal a Honvéd meglépett, úgy tűnt, eldőlt a meccs, ám a végjátékban az ASE fordított, és a 28 pontos Trevon Bluiett vezérletével, illetve az utolsó percben triplát is szerző Benke Szilárd remeklésével 92–89-re győzött. Az ASE 1999, 2013, 2015 és 2025 után harmadszor szerzett bronzérmet a Magyar Kupában.

 

KOSÁRLABDA
MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BOK-CSARNOK
A 3. helyért
EPS-Honvéd–Atomerőmű SE 89–92 (16–29, 30–13, 20–22, 23–28)
Döntő
20.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport+)

 

