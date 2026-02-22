NB II: Soroksár SC–HR Rent Kozármisleny
A labdarúgó NB II 19. fordulójában a sereghajtó Soroksár a hetedik helyezett Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–HR RENT-KOZÁRMISLENY 1–0
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 350 néző. Vezeti: Sipos Tamás (Szilágyi Norbert, Dobos Dávid)
SOROKSÁR: Őri – Króner, Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Vass Á., Köböl – Korozmán, Bagi, Gálfi – Tóth G. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Turi, Horváth D. – Kocsis D., Kozics, Herczeg B. – Zamostny, Babinszky, Bakó. Vezetőedző: Czuczi Mátyás.
Gólszerző: Korozmán (3.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
