Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–ETO FC 0–1

NB II: nyert a Vasas és a BMTE, ikszelt a Kövesd Szentlőrincen, vezet a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

NB II: Soroksár SC–HR Rent Kozármisleny

BENDE BENCE GÁBORBENDE BENCE GÁBOR
2026.02.22. 16:46
null
A sereghajtó Soroksár egy győzelemmel szeretne felzárkózni a mezőnyhöz (Archív fotó: Soroksár SC)
Címkék
NB II élő közvetítés Kozármisleny Soroksár
A labdarúgó NB II 19. fordulójában a sereghajtó Soroksár a hetedik helyezett Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–HR RENT-KOZÁRMISLENY 1–0
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 350 néző. Vezeti: Sipos Tamás (Szilágyi Norbert, Dobos Dávid)
SOROKSÁR: Őri – Króner, Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Vass Á., Köböl – Korozmán, Bagi, Gálfi – Tóth G. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Turi, Horváth D. –  Kocsis D., Kozics, Herczeg B. – Zamostny, Babinszky, Bakó. Vezetőedző: Czuczi Mátyás.
Gólszerző: Korozmán (3.) 


Cikkünk folyamatosan frissül...


PERCRŐL PERCRE
 

 

 

NB II élő közvetítés Kozármisleny Soroksár
Legfrissebb hírek

NB II: Bp. Honvéd–FC Ajka

Labdarúgó NB II
57 perce

Bombagól hozta meg az áttörést, a Vasas legyőzte az újoncot

Labdarúgó NB II
59 perce

Folytatódott a Budafok jó sorozata, a Csákvár vereséggel távozott a fővárosból

Labdarúgó NB II
2 órája

Küzdelmes meccs után vihet haza egy pontot Szentlőrincről a Mezőkövesd

Labdarúgó NB II
2 órája

Röpködtek a lapok Szegeden, elvitt egy pontot a Tiszakécske

Labdarúgó NB II
2 órája

NB II: nyert a Vasas és a BMTE, ikszelt a Kövesd Szentlőrincen, vezet a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB II
4 órája

A Békéscsaba első idegenbeli győzelme a BVSC első idei vereséget jelentette

Labdarúgó NB II
4 órája

Finnországban nyert ezüstérmet az AHC, Bulgáriában lett ötödik a Soroksár

Egyéb csapat
6 órája
Ezek is érdekelhetik