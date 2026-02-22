Nemzeti Sportrádió

A Békéscsaba első idegenbeli győzelme a BVSC első tavaszi vereségét jelentette

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
2026.02.22. 15:52
A Békéscsaba első idegenbeli győzelmével elmozdult a kieső helyről (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)
A labdarúgó NB II 19. fordulójában a BVSC-Zugló hazai közönség előtt büntetőből sem tudott betalálni a Békéscsabának, a vendégek azonban egy szöglet utáni szituációt gólra váltottak, és 1–0-ra megnyerték a mérkőzést. A lila-fehérek első idegenbeli győzelmüket aratták ebben a bajnokságban, és elléptek a kiesőzónából.

LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ
BVSC-ZUGLÓ–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE 0–1 (0–0)
Budapest, Szőnyi út, 240 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Sinkovicz Dániel)
BVSC: Petroff – Babós, Benkő-Bíró, Lehoczky, Király Á. – Törőcsik (Kelemen P., 90.), Katona M., Csernik (Farkas B., a szünetben) – Dénes A. (Blyzniuk, 74.) Bacsa P. (Ominger, a szünetben), Horváth Sz. (Pekár L., 74.). Vezetőedző: Dragan Vukmir
BÉKÉSCSABA: Póser – Major G. (Hodonicki, 74.), Kelemen D., Szabó B. (Papp Á., 74.), Kotula – Kuzma, Mikló – Borsos F. (Sármány, 64.), Balla, Zsolnai (Koródi N., 81.) – Nagy R. (Daru B., 64.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Daru B. (72.)
MESTERMÉRLEG
Dragan Vukmir: – Sejtettük, hogy egy gól dönthet ezen a mérkőzésen, sajnos nem mi szereztük.
Csató Sándor: – A mi akaratunk érvényesült a meccsen, amelyen kapusbravúr is kellett a sikerünkhöz. Örülünk, hogy megvan az idénybeli első idegenbeli bajnoki győzelmünk.

Lendületes volt a Békéscsaba, bár itt Kuzmát éppen szereli a zuglóiak védője (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidő nem az intenzitásról szólt. A csapatok kioltották egymást, és ritkán jutottak el a kapukig. Pár kapura lövést láthattunk ugyan, ám igazán nagy helyzet egyik oldalon sem alakult ki. Inkább a Békéscsaba tudta valamennyire dominálni a játékot, és ő kezdeményezett többet. A BVSC igyekezett minél intenzívebben visszaszerezni a labdákat.

Borsos Filip (7) lövését blokkolták a hazaiak (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

A második félidő már sokkal izgalmasabban alakult. Már rögtön az elején tizenegyeshez jutott a hazai csapat, Póser Dániel azonban kivédte Horváth Szabolcs lövését, és a BVSC ezután sem tudott betalálni. A Békéscsaba azonban kihasznált egy szögletet, Daru Bence révén megszerezve a meccs egyetlen gólját. A mérkőzés ezután intenzívebbé vált. A második félidőben jellemzőek voltak a kemény belépők, így ebben a játékrészben összesen öt sárga lapot mutatott fel a játékvezető. Az eredmény már nem változott, a Békéscsaba első idegenbeli győzelmét aratta a bajnokságban, és ellépett a kiesőzónából. 0–1

Jól védekezett a Békéscsaba, ezt a meccset sikerült kapott gól nélkül lehoznia (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

 

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a tavaszi szezonban még veretlen BVSC az idegenben nyeretlen Békéscsaba ellen.

Békéscsaba NB II BVSC élő közvetítés
