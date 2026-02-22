A Békéscsaba első idegenbeli győzelme a BVSC első tavaszi vereségét jelentette

LABDARÚGÓ NB II

19. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE 0–1 (0–0)

Budapest, Szőnyi út, 240 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Sinkovicz Dániel)

BVSC: Petroff – Babós, Benkő-Bíró, Lehoczky, Király Á. – Törőcsik (Kelemen P., 90.), Katona M., Csernik (Farkas B., a szünetben) – Dénes A. (Blyzniuk, 74.) Bacsa P. (Ominger, a szünetben), Horváth Sz. (Pekár L., 74.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

BÉKÉSCSABA: Póser – Major G. (Hodonicki, 74.), Kelemen D., Szabó B. (Papp Á., 74.), Kotula – Kuzma, Mikló – Borsos F. (Sármány, 64.), Balla, Zsolnai (Koródi N., 81.) – Nagy R. (Daru B., 64.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Daru B. (72.)

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Sejtettük, hogy egy gól dönthet ezen a mérkőzésen, sajnos nem mi szereztük.

Csató Sándor: – A mi akaratunk érvényesült a meccsen, amelyen kapusbravúr is kellett a sikerünkhöz. Örülünk, hogy megvan az idénybeli első idegenbeli bajnoki győzelmünk.

Lendületes volt a Békéscsaba, bár itt Kuzmát éppen szereli a zuglóiak védője (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidő nem az intenzitásról szólt. A csapatok kioltották egymást, és ritkán jutottak el a kapukig. Pár kapura lövést láthattunk ugyan, ám igazán nagy helyzet egyik oldalon sem alakult ki. Inkább a Békéscsaba tudta valamennyire dominálni a játékot, és ő kezdeményezett többet. A BVSC igyekezett minél intenzívebben visszaszerezni a labdákat.

Borsos Filip (7) lövését blokkolták a hazaiak (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

A második félidő már sokkal izgalmasabban alakult. Már rögtön az elején tizenegyeshez jutott a hazai csapat, Póser Dániel azonban kivédte Horváth Szabolcs lövését, és a BVSC ezután sem tudott betalálni. A Békéscsaba azonban kihasznált egy szögletet, Daru Bence révén megszerezve a meccs egyetlen gólját. A mérkőzés ezután intenzívebbé vált. A második félidőben jellemzőek voltak a kemény belépők, így ebben a játékrészben összesen öt sárga lapot mutatott fel a játékvezető. Az eredmény már nem változott, a Békéscsaba első idegenbeli győzelmét aratta a bajnokságban, és ellépett a kiesőzónából. 0–1