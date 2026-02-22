Téli olimpia: az ezüstérmes McDavid lett az MVP a férfi jégkorongtornán

Annak ellenére, hogy a kanadai válogatott csak a második heylen végzett a milánói-cortinai ötkarikás játékokon, Connor McDavidet választották meg az olimpia legjobb férfi jégkorongozójának. Az Edmonton Oilers kiválósága 13 ponttal (2 gól, 11 gólpassz) zárta a viadalt, ami új ötkarikás rekord. A legjobb csatár címet is ő nyerte el.

Az amerikai válogatottal 46 év után csúcsra ért Connor Hellebuyck volt a legjobb kapus, míg honfitársa, Quinn Hughes a legjobb védő.

Az olimpia férfitornájának díjazottjai

A legértékesebb játékos (MVP): Connor McDavid (kanadai)

A legjobb kapus: Connor Hellebuyck (amerikai)

A legjobb védő: Quinn Hughes (amerikai)

A legjobb csatár: Connor McDavid

Az All Star-csapat: Connor Hellebuyck (amerikai) – Quinn Hughes (amerikai), Cale Makar (kanadai) – Connor McDavid (kanadai), Macklin Celebrini (kanadai), Juraj Slafkovsky (szlovák)