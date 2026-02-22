Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: az ezüstérmes McDavid lett az MVP a férfi jégkorongtornán

2026.02.22. 18:58
Connor McDavid (Fotó: Getty Images)
A kanadai válogatottal ezüstérmes Connor McDavid lett a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornájának legértékesebb játékosa a szakemberek szavazatai alapján.

Annak ellenére, hogy a kanadai válogatott csak a második heylen végzett a milánói-cortinai ötkarikás játékokon, Connor McDavidet választották meg az olimpia legjobb férfi jégkorongozójának. Az Edmonton Oilers kiválósága 13 ponttal (2 gól, 11 gólpassz) zárta a viadalt, ami új ötkarikás rekord. A legjobb csatár címet is ő nyerte el.

Az amerikai válogatottal 46 év után csúcsra ért Connor Hellebuyck volt a legjobb kapus, míg honfitársa, Quinn Hughes a legjobb védő.

Az olimpia férfitornájának díjazottjai
A legértékesebb játékos (MVP): Connor McDavid (kanadai)
A legjobb kapus: Connor Hellebuyck (amerikai)
A legjobb védő: Quinn Hughes (amerikai)
A legjobb csatár: Connor McDavid
Az All Star-csapat: Connor Hellebuyck (amerikai) – Quinn Hughes (amerikai), Cale Makar (kanadai) – Connor McDavid (kanadai), Macklin Celebrini (kanadai), Juraj Slafkovsky (szlovák)

Téli olimpia 2026
2 órája

Hosszabbítás döntött, fantasztikus fináléban az Egyesült Államok nyerte meg a férfi hokitornát

A hosszabbításban a 2019-es draft első kiválasztottja, Jack Hughes döntötte el az aranyérem sorsát.

 

 

