NB II: Szeged-Csanád GA–Tiszakécskei LC

VAJGELY PÁLVAJGELY PÁL
2026.02.22. 14:56
null
Két középcsapat találkozik egymással Szegeden (Archív fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
A labdarúgó NB II 19. fordulójában a játéknap előtt nyolcadik helyezett Szeged-Csanád GA az egy ponttal és egy hellyel mögötte álló Tiszakécskei LC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–TISZAKÉCSKEI LC 0–0 - ÉLŐ!
Szeged, Szent Gellért Fórum. Vezeti: Iványi Gábor (Ring, Dobos).
SZEGED: Molnár-Farkas – Sándor, Rjaskó, Horváth M., Kurdics – Vágó, Márkvárt – Bodnár, Halmai, Kalmár – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Laczkó Zsolt.
TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Körmendi, Takács Zs. – Sós, Horváth E., Bódi, Lucas, Gyenes – Ramos, Pataki. Vezetőedző: Pintér Csaba.

Cikkünk folyamatosan frissül...


PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az új vezetőedzője, Laczkó Zsolt irányításával az első mérkőzésén, Karcagon vereséget szenvedő Szeged-Csanád Grosics Akadémia hazai pályán a múlt héten a Soroksárt hátrányból legyőző Tiszakécske ellen.


 

 

