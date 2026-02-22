NB II: Szeged-Csanád GA–Tiszakécskei LC

LABDARÚGÓ NB II

19. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–TISZAKÉCSKEI LC 0–0 - ÉLŐ!

Szeged, Szent Gellért Fórum. Vezeti: Iványi Gábor (Ring, Dobos).

SZEGED: Molnár-Farkas – Sándor, Rjaskó, Horváth M., Kurdics – Vágó, Márkvárt – Bodnár, Halmai, Kalmár – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Laczkó Zsolt.

TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Körmendi, Takács Zs. – Sós, Horváth E., Bódi, Lucas, Gyenes – Ramos, Pataki. Vezetőedző: Pintér Csaba.



Cikkünk folyamatosan frissül...



PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az új vezetőedzője, Laczkó Zsolt irányításával az első mérkőzésén, Karcagon vereséget szenvedő Szeged-Csanád Grosics Akadémia hazai pályán a múlt héten a Soroksárt hátrányból legyőző Tiszakécske ellen.



