NB II: Szeged-Csanád GA–Tiszakécskei LC
LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–TISZAKÉCSKEI LC 0–0 - ÉLŐ!
Szeged, Szent Gellért Fórum. Vezeti: Iványi Gábor (Ring, Dobos).
SZEGED: Molnár-Farkas – Sándor, Rjaskó, Horváth M., Kurdics – Vágó, Márkvárt – Bodnár, Halmai, Kalmár – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Laczkó Zsolt.
TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Körmendi, Takács Zs. – Sós, Horváth E., Bódi, Lucas, Gyenes – Ramos, Pataki. Vezetőedző: Pintér Csaba.
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az új vezetőedzője, Laczkó Zsolt irányításával az első mérkőzésén, Karcagon vereséget szenvedő Szeged-Csanád Grosics Akadémia hazai pályán a múlt héten a Soroksárt hátrányból legyőző Tiszakécske ellen.