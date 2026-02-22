Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–ETO FC 0–1

NB II: nyert a Vasas és a BMTE, ikszelt a Kövesd Szentlőrincen, vezet a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

NB II: Bp. Honvéd–FC Ajka

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
2026.02.22. 16:56
null
Szamosi Ádám (fehérben) ezúttal is ott van a Honvéd kezdőjében (Archív fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
Címkék
NB II Honvéd Ajka Bp. Honvéd élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 19. forduló
A labdarúgó NB II 19. fordulójában a tabella élén álló Bp. Honvéd a játéknap előtt 12. FC Ajkát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD–FC AJKA 0–0
Bozsik Aréna, xxxx néző. Vezeti: Móri Tamás (Szabó Dániel, Halmai Kristóf) 
HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Baki, Csontos, Hangya – Pinte, Kesztyűs, Szamosi, Medgyes – Nyers, Kántor. Vezetőedző: Feczkó Tamás
AJKA: Szabados – Kovács N., Bacsa, Tar, Kenderes, Kopácsi – Csizmadia Z., Sejben, Tóth G. – Jelena, Makrai. Vezetőedző: Csábi József

Cikkünk folyamatosan frissül...


PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a nyolc forduló óta veretlen Budapest Honvéd az előző három bajnokiját nullára elveszítő FC Ajka ellen.


 

 

 

 

NB II Honvéd Ajka Bp. Honvéd élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 19. forduló
Legfrissebb hírek

Bombagól hozta meg az áttörést, a Vasas legyőzte az újoncot

Labdarúgó NB II
59 perce

NB II: Soroksár SC–HR Rent Kozármisleny

Labdarúgó NB II
1 órája

Folytatódott a Budafok jó sorozata, a Csákvár vereséggel távozott a fővárosból

Labdarúgó NB II
2 órája

Küzdelmes meccs után vihet haza egy pontot Szentlőrincről a Mezőkövesd

Labdarúgó NB II
2 órája

Röpködtek a lapok Szegeden, elvitt egy pontot a Tiszakécske

Labdarúgó NB II
2 órája

NB II: nyert a Vasas és a BMTE, ikszelt a Kövesd Szentlőrincen, vezet a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB II
4 órája

A Békéscsaba első idegenbeli győzelme a BVSC első idei vereséget jelentette

Labdarúgó NB II
4 órája

Pontokért utazik a Karcag Angyalföldre

Labdarúgó NB II
9 órája
Ezek is érdekelhetik