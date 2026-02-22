NB II: Bp. Honvéd–FC Ajka
A labdarúgó NB II 19. fordulójában a tabella élén álló Bp. Honvéd a játéknap előtt 12. FC Ajkát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD–FC AJKA 0–0
Bozsik Aréna, xxxx néző. Vezeti: Móri Tamás (Szabó Dániel, Halmai Kristóf)
HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Baki, Csontos, Hangya – Pinte, Kesztyűs, Szamosi, Medgyes – Nyers, Kántor. Vezetőedző: Feczkó Tamás
AJKA: Szabados – Kovács N., Bacsa, Tar, Kenderes, Kopácsi – Csizmadia Z., Sejben, Tóth G. – Jelena, Makrai. Vezetőedző: Csábi József
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a nyolc forduló óta veretlen Budapest Honvéd az előző három bajnokiját nullára elveszítő FC Ajka ellen.
