Röpködtek a lapok Szegeden, egy pontot elvitt a Tiszakécske

LABDARÚGÓ NB II

19. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (0–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 684 néző. Vezette: Iványi Gábor (Ring Kevin, Dobos Dominik)

SZEGED: Molnár-Farkas – Sándor, Rjaskó, Horváth M., Kurdics (Novák, 81.) – Vágó, Márkvárt – Bodnár (Miskolczi, a szünetben), Halmai (Suljic, 66.), Kalmár – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Laczkó Zsolt

TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Körmendi, Takács Zs. – Sós, Horváth E. (Takács T., 86.), Bódi, Lucas, Gyenes (Zámbó, 60.) – Ramos, Pataki (Kócs-Washburn, 68.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Tóth-Gábor (52. – 11-esből), ill. Ramos (40.)

Kiállítva: Tóth-Gábor (70.)

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: – Egy jó csapat ellen játszottunk. Az első félidőben jól teljesítettünk, megvoltak a helyzeteink, de kihagytuk ezeket. Könnyű gólt kaptunk, ezt a jövőben el kell kerülnünk. A szünet után biztatóan kezdtünk, majd egy fegyelmezetlenséggel a saját helyzetünket nehezítettük meg. Nem vagyok boldog, sajnálom, hogy a szegedi szurkolóknak nem tudtunk győzelmet ajándékozni.

Pintér Csaba: – Ha a meccs előtt azt mondják, pontot tudunk rabolni Szegedről, elképzelhető, hogy vakon aláírjuk, a meccs képét látva azonban van hiányérzetünk. A szezon legjobb játékát nyújtottuk, jó, élvezhető meccset játszottunk, de úgy érzem, itt hagytunk két pontot.

ÖSSZEFOGLALÓ

Négy helyen is változott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia kezdőcsapata a Tiszakécske ellen, Laczkó Zsolt kényszerű okokból is változtatott első szegedi mérkőzésén, hiszen Zvekanov és Szilágyi egyaránt eltiltás miatt nem léphetett pályára. Gyorsan előkerült a sárga lap a meccs elején: mint kiderült, ezen a délutánon később is igen gyakran kellett előhúznia a kártyát Iványi játékvezetőnek. A párharcokat követően a félidő utolsó tizenöt percére a futballé lett a főszerep, hiába volt azonban aktívabb a Szeged, egy kontra után a Tiszakécske szerezte meg a vezetést: egy beadásra Ramos érkezett jó ütemben, és fejelt a jobb alsóba.

A szünet után hamar büntetőt kapott a Szeged, a tizenegyest kiharcoló Tóth-Gábor Kristóf pedig higgadtan értékesítette a büntetőt. A vendégek főleg átlövésekkel próbálkoztak, majd húsz perccel a vége előtt Tóth-Gábor megkapta a második sárgáját is, így tíz emberre fogyatkoztak a kék-feketék. Laczkó Zsolt emberhátrányban is pályára küldte a csatár Novák Csanádot, de megfordítania már nem sikerült a meccset a Szegednek, amely ezzel immár hét bajnoki óta nyeretlen a bajnokságban. 1–1