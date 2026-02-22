Háromgólos előnyből is izgalmas mérkőzést csinált, de győzött a Soroksár

LABDARÚGÓ NB II

19. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–HR RENT-KOZÁRMISLENY 3–2 (1–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 300 néző. Vezette: Sipos Tamás (Szilágyi Norbert, Dobos Dávid)

SOROKSÁR: Őri – Króner, Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. (Bora, 90+2.) – Vass Á. (Madarász, a szünetben), Köböl – Korozmán (Lukács D., 80.), Bagi (Bencze, 90+2.), Gálfi – Tóth G. (Gágyor, 67.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Turi (Zsóri D., 55.), Horváth D. – Kocsis D. (Vogyicska, 90.), Kozics, Herczeg B. (Mikolay, 90.) – Zamostny, Babinszky (Szalka, 72.), Bakó (Csucsánszky, 55.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Korozmán (3.), Gálfi (49.), Lakatos Cs. (58.), ill. Vajda R. (67.), Horváth D. (74.)

Kiállítva: Köböl (85.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Két, igencsak különböző formában lévő csapat találkozott vasárnap kora este Budapest XXIII. kerületében: a Soroksár a tabella utolsó helyét foglalta el, és a tavaszi idényben csak egy pontot gyűjtött (hazai pályán a Karcag ellen, azt is több mint 80 percet emberelőnyben játszva), a Kozármisleny ezzel szemben 2026-ban már hét egységet szorgoskodott össze, ráadásul a bajnokságban öt forduló óta veretlen volt.

Soroksári szempontból aligha kezdődhetett volna jobban a mérkőzés, a sereghajtó ugyanis már a harmadik percben megszerezte a vezetést. Korozmán Kevin gondolt egyet a kaputól olyan 22 méterre, majd remekbe szabott bombával juttatta előnyhöz csapatát. A Kozármisleny a félidő előtt közel járt az egyenlítéshez, de Babinszky Bence közeli lövését Őri Levente hárította, majd a labda még ott gurult a sárga-feketék kapuja előtt, de Lakatos Csongor felszabadított.

A második játékrészt is hasonlóan jól kezdte a Soroksár, a 49. percben kettőre növelte előnyét, miután Gálfi Norbert 17 méterről védhetetlenül kilőtte a jobb alsó sarkot. Nem sokkal később egy szögletet követően Lakatos Csongor volt eredményes, és ezzel úgy tűnt, eldőlt a meccs. A Kozármisleny azonban másképp gondolta. A 67. percben a vendégek részéről egy sarokrúgás után Vajda Roland fejjel volt eredményes, hét perccel később pedig Horváth Dániel 28 méterről megeresztett védhetetlen bombával egy gólra faragta a vendégek hátrányát, izgalmassá téve a meccs hajráját.

A Kozármisleny ráadásul a 85. perctől emberelőnyben játszhatott, miután Köböl Krisztiánt második sárga lap után kiállította a játékvezető. A vendégek azonban a harmadik gólt már nem tudták megszerezni, így a Soroksár nehezen, de bezsebelte a három pontot. Ezzel megszakadt a dél-pestiek nyolcas bajnoki nyeretlenségi sorozata, egyúttal véget ért a kozármislenyiek ötös veretlenségi szériája. 3–2