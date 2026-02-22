Boros Júlia megdöntötte idénycsúcsát az olasz kosárlabdaligában

A válogatott Boros Júlia 15 pontja ellenére a Dinamo Sassari 59–57-re kikapott a Geas Sesto San Giovanni otthonában az olasz női kosárlabdaliga alapszakaszának vasárnapi játéknapján.
A liga honlapja szerint Boros Júlia 29 percet töltött a pályán és szerzett négy lepattanót is a Geas Sesto San Giovanni–Dinamo Sassari olasz női bajnoki kosárlabda-mérkőzésen, amelyet 59–57-re a házigazdák nyertek. A magyar játékos tizenöt pontja egyéni idénycsúcs, eddigi rekordját az egy héttel ezelőtti 12 pont jelentette, amit az OMEPS Battipagliának dobott. A Sassari hét győzelemmel és 12 vereséggel a tabella hetedik helyén áll.
Legfrissebb hírek
A Csatában kosarazik tovább a válogatott Wentzel Nóra
Kosárlabda
2026.01.28. 09:54
Ezek is érdekelhetik